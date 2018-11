Interpol spet zavrnil članstvo Kosova. Srbija zadovoljna.

Kosovo: Srbija proti normalizaciji odnosov

20. november 2018 ob 13:05

Dubaj,Beograd,Priština - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna policijska organizacija Interpol že tretjič ni odobrila prošnje Kosova za članstvo. Na nobenem od dveh glasovanj v okviru generalne skupščine v Dubaju Kosovo ni dobilo potrebne dvotretjinske večine.

V prvem krogu glasovanja je članstvo Kosova podprlo 76 držav, 56 jih je bilo proti, 22 vzdržanih. V drugem krogu pa je za članstvo Kosova glasovalo še 68 držav, 51 jih je bilo proti, 56 vzdržanih. Po poročanju kosovske televizije RTK je bilo med vzdržanimi tudi nekaj držav, ki sicer priznavajo neodvisnost Kosova.

Srbija, ki neodvisnosti Kosova ne priznava, je njegovemu članstvu v Interpolu odločno nasprotovala, zato je srbski notranji minister Nebojša Stefanović izide glasovanja označil za zmago. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je na novinarski konferenci dejal, da zavrnitev članstva Kosova kaže, da je Srbija okrepila svoj položaj, a da zaradi tega ne bi smeli biti evforični, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na Kosovu so medtem nad neuspehom razočarani in v prvih odzivih krivdo pripisali Srbiji. Vlada v Prištini je izrazila globoko razočaranje, ker so Kosovu preprečili, da bi postalo del svetovne policijske družine, ki se bori proti čezmejnemu kriminalu. "Silovita kampanja Srbije je znova pokazala nastrojenost proti Kosovu in ideji normalizacije odnosov, še posebej, ker je šlo na tehnično glasovanje, ne politično," po poročanju Tanjuga piše v sporočilu vlade. Ta je še napovedala, da bo nadaljevala prizadevanja za članstvo v Interpolu.

Kosovo, ki je neodvisnost razglasilo leta 2008, si je za članstvo v Interpolu prizadevalo že v letih 2010 in 2015, a obakrat neuspešno, leta 2017 pa se je tik pred glasovanjem umaknilo zaradi prenizke podpore.

B. V.