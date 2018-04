Iran svari pred sklepanjem sporazumov z ZDA

"ZDA se ni treba bati, da bi Iran proizvedel jedrsko orožje."

22. april 2018 ob 12:35

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"ZDA s pozivi po spremembi iranskega jedrskega sporazuma dajejo svetu zelo nevarno sporočilo. Njihov princip delovanja je: kar je naše, je naše, kar je vaše, je stvar pogajanj," je opozoril iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif.

Zarif je Washington posvaril, da je Iran v primeru odstopa ZDA od jedrskega sporazuma pripravljen nadaljevati svoj jedrski program. Iran naj bi sicer v tem primeru načrtoval tudi druge "drastične ukrepe". Na zasedanju Združenih narodov je Zarif ameriškim medijem hkrati zagotovil, da cilj Irana ni proizvajati jedrsko orožje. "ZDA se ni treba bati, da bi Iran proizvedel jedrsko orožje," je dejal.

Morebitni ameriški odstop od pogodbe je pred tem že obsodil iranski predsednik Hasan Rohani, ki je dejal, da bodo odločitev ZDA obžalovale. Obljubil je, da bo Iran v primeru odstopa ZDA ukrepal v roku tedna dni.

Poziv Merklovi in Macronu, naj prepričata Trumpa

Iranski jedrski sporazum bo ena izmed glavnih tem pogovora med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki v ponedeljek prihaja na uradni obisk v Washington. V petek bo Macronu v Beli hiši sledila tudi nemška kanclerka Angela Merkel.

Zarif je še opozoril, da bi morali evropski voditelji prepričati Trumpa v spoštovanje sporazuma. ZDA bi sicer lahko izgubile vso kredibilnost v mednarodni skupnosti, je prepričan. Pozval je tudi, naj se Trumpu ne nudi koncesij.

"ZDA pod Trumpovo administracijo so naredile vse, kar je v njihovi moči, da Iranu preprečijo koristi od sporazuma," je dejal Zarif, ki meni, da bi ameriški odstop od sporazuma vsem vladam poslal sporočilo, naj nikoli ne sklenejo dogovora z ZDA. Svarilo ima še toliko večjo težo pred skorajšnjim srečanjem Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džon Una, menijo poznavalci.

Evropski voditelji upajo, da bodo Trumpa prepričali, naj odstopi od sporazuma. Ponudili bi mu lahko izvrševanje pritiska na Iran, da bi sklenili sporazum o raketnih poskusih Irana in omejevanju njegovega vpliva v Jemnu, Siriji in Libanonu.

Sporazum dosežen leta 2015

Iran je julija leta 2015 z ZDA, Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Rusijo in Kitajko podpisal sporazum o svojem jedrskem programu. V zameno za odpravo nekaterih gospodarskih in finančnih sankcij ZDA in EU je Teheran predal večino svojega obogatenega urana in omogočil nadzor inšpektorjev Združenih narodov v svojih jedrskih obratih.

Trump je državam EU-ja dal čas do 12. maja, da sporazum "popravijo". Iran pa na vnovična pogajanja o sporazumu ne pristaja.

A. P. J.