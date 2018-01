Protesti v Iranu: Teheran obtožuje ZDA "grotesknega" vmešavanja

Donald Trump od vsega začetka podpiral proteste

4. januar 2018 ob 15:23

Teheran - MMC RTV SLO

Iran je v pismu, naslovljenem na Združene narode, obtožil ZDA "grotesknega" vmešavanja v svoje notranje zadeve.

Kot so zapisali, je ameriško vodstvo prek "številnih absurdnih tvitov podpihovalo Irance, naj sodelujejo pri destruktivnih dejanjih", ki so kršili mednarodno pravo.

Povod za največje proteste v Iranu po letu 2009 sta bila dvig cen in korupcija, a so se protestniki hitro osredotočili tudi na iransko elito in še posebej na vrhovnega verskega voditelja ajatolo Alija Hameneja. V šestih dneh protivladnih protestov je umrlo 21 ljudi.

Proteste je vse od začetka podpiral ameriški predsednik Donald Trump, ki že vseskozi grozi, da bo razdrl iranski jedrski dogovor iz leta 2015, ki velja za enega večjih dosežkov Obamovega predsednikovanja.

V sredo je šel Trump celo tako daleč, da je navrgel, da bi lahko ZDA protestnikom zagotovile "veliko podporo", iranske oblasti pa je zaradi aretacij obtožil zatiranja svojih nasprotnikov in obljubil ukrepe proti tistim, ki so proteste zatrli.

O ameriški praksi vmešavanja v tuje zadeve

Ni nenavadno, da je ajatola Hamenej za nemire obtožil "sovražnike Irana", konkretno tuje sile, v katere poleg ZDA uvršča predvsem še Izrael in Savdsko Arabijo.

V pismu ZN-u je iranski odposlanec pri ZN-u Gholamali Khoshroo zapisal, da imajo ZDA že dolgo prakso vmešavanja v iranske zadeve, da pa je šla "aktualna administracija prek vseh mej s svojim nespoštovanjem pravil in načel mednarodnega prava, ki ureja civilizirano vedenje mednarodnih odnosov".

"Kljub izrazom solidarnosti z iranskim ljudstvom so ZDA v resnici to ljudstvo užalile s tem, ko so prepovedale popolnoma običajnim Irancem vstop v ZDA, Trump pa noče overiti mednarodno priznanega jedrskega programa."

Z "dolgo prakso vmešavanja" ima Khoshroo v mislih, jasno, predvsem iransko revolucijo, v kateri je bila s podporo ZDA leta 1979 strmoglavljena dinastija Pahlavi.

Svarila tudi iz Moskve

Zaskrbljenost nad ameriškim vmešavanjem je izrazila tudi Moskva. Rusko zunanje ministrstvo je tako pozvalo ZDA, naj se ne vmešava v notranje zadeve Irana. "Kljub številnim poskusom razčlenitve, kaj se dejansko dogaja (v Iranu), verjamem, da bo naša sosednja država, naša prijateljica, premagala te trenutne ovire," je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je namigovanja Irana, da za nemiri stojijo zunanji sovražniki, v torek označila za "popoln nesmisel". "Prebivalci Irana kričijo po svobodi. Vsi ljudje, ki ljubijo svobodo, jim morajo zdaj stati ob strani," je dejala.

Proteste zamenjali provladni shodi

Po drugi mirni noči se sicer zdi, da protesti počasi zamirajo, a so kljub temu - sodeč po objavah na družbenih omrežjih - v manjših mestih protivladni protestniki še vedno dejavni.

Vodja iranske Revolucionarne garde generalmajor Mohamad Ali Džafari je v sredo sicer razglasil poraz "upora". Družbena omrežja, kot sta Telegram in Instagram, sicer ostajajo blokirana, kot so bila vse od začetka protestov.

So se pa je v iranskem parlamentu slišali pozivi, naj se iz decembrskega proračuna umaknejo nekateri najmanj priljubljeni ukrepi, kot so rezi v socialo in višje cene energije, navaja AFP.

Iranska državna televizija je medtem predvajala posnetke ogromnih množic, ki so se na ulicah večjih mest zbrale na shodih v podporo režimu. Shodi med drugim potekajo v Ardabilu, Mašhadu, Širazu, Birjandu in Isfahanu, kjer so pred tednom dni izbruhnili prvi protivladni protesti.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

