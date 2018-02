Iran: "Negotovo vzdušje" glede jedrskega sporazuma onemogoča gospodarstvo

Namestnik iranskega zunanjega ministra posvaril pred izstopom

23. februar 2018 ob 16:08

London - MMC RTV SLO, Reuters

Iran bi lahko izstopil iz jedrskega sporazuma z mednarodnimi velesilami, saj zahodne banke zaradi strahu pred ameriškimi sankcijami ne želijo poslovati z državo, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Abas Araghči.

Ameriški predsednik Donald Trump je v preteklosti že večkrat kritiziral jedrski sporazum iz leta 2015, po katerem so ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Rusija in Kitajska v zameno za omejitev iranskega jedrskega programa opustile sankcije proti iranskemu gospodarstvu, ki je lahko nadaljevalo prodajo nafte in plina na mednarodnih trgih.

Januarja letos je Trump zagrozil, da 12. maja ne bo podpisal nadaljevanja sporazuma, če preostalih pet podpisnic ne bo privolilo v spremenjene pogoje sporazuma in uvedlo novih prepovedi, poroča Independent. Vse preostale podpisnice in Mednarodna agencija za atomsko energijo pod okriljem Združenih narodov medtem trdijo, da Iran upošteva sporazum in ne krši predpisov.

Iranski namestnik zunanjega ministra Abas Araghči je v četrtkovem govoru v Londonu opozoril, da "negotovo vzdušje", ki ga v povezavi s sporazumom ustvarja Trump, škodi tudi Iranu, saj si zahodne banke zaradi strahu pred ameriškimi sankcijami ne želijo vlagati v Iran.

"Če se bodo negotovosti in zmeda glede sporazuma nadaljevale ter banke in podjetja ne bodo sodelovale z Iranom, ne moremo ostati del sporazuma, v katerem nimamo nobenih koristi," je dejal Araghči in poudaril, da gre pri jedrskem sporazumu za odločitev med varnostjo in nevarnostjo, ne med Iranom in ameriškim trgom.

V zameno za odpravo sankcij je glede na jedrski sporazum Iran moral omejiti postopke bogatenja urana, se znebiti zalog obogatenega urana in posodobiti težkovodni reaktor. Trump zdaj, tri leta po podpisu sporazuma, zahteva trajno omejitev bogatenja urana in omejitve iranskega raketnega programa.

Iran ne želi trajnih zahtev

Namestnik iranskega zunanjega ministra je poudaril, da je iranska zavezanost proti jedrskemu orožju trajna, vendar v dogovoru ne želijo videti trajnih zahtev. "Za grajenje zaupanja smo sprejeli od 10 do 15 let sankcij. To ne pomeni, da moramo zaupanje graditi za vselej," je sporočil Araghči, ki je bil na pogovorih o sporazumu leta 2015 na Dunaju glavni iranski pogajalec, in dodal, da je bil sporazum podpisan zaradi varnosti, ne zaradi drugih zadev.

J. R.