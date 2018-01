Iran odločno proti spreminjanju jedrskega sporazuma

EU, Rusija, Kitajska v podporo sporazumu

13. januar 2018 ob 16:28

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Po zahtevi ameriškega predsednika Donalda Trumpa po "izboljšavi" jedrskega sporazuma z Iranom je Teheran odločno zavrnil kakršne koli spremembe dogovora ali nove obveznosti.

Med spremembami sporazuma, ki jih zahteva Trump, je med drugim ostrejši oziroma hitrejši režim inšpekcij Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki sicer redno poroča, da Iran spoštuje sporazum. Trump želi prav tako iz sporazuma odstraniti roke trajanja sankcij, ki se lahko samodejno spet uvedejo, če Iran ne bi spoštoval sporazuma.

"Jedrski sporazum je mednarodno priznan in sklenjen pakt in o njem se ni mogoče znova pogajati," je v sporočilu za javnost poudarilo iransko zunanje ministrstvo. Kot so še sporočili na ministrstvu, Teheran ne bo privolil niti v morebitne spremembe niti nove obveznosti, razen tistih iz sporazuma z Dunaja leta 2015, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v petek zvečer poudaril, da jedrski sporazum ni stvar pogajanj, Trumpove pozive pa je označil za "dolgočasne". "To je samo obupan poskus spodkopavanja trdnega mednarodnega sporazuma," je zapisal na Twitterju.

Trump je v petek spet potrdil veljavnost leta 2015 sprejetega sporazuma med Iranom in šestimi svetovnimi silami, po navedbah Bele hiše še zadnjič, s tem da ni ponovno uvedel tistih sankcij, ki so bile po sporazumu odpravljene. Ob tem pa je uvedel z jedrskim sporazumom sicer nepovezane sankcije proti 14 posameznikom in ustanovam iz Irana.

Iz Bele hiše se je neuradno izvedelo, da Trump iranskega sporazuma ne bo več potrjeval, dokler ga kongres in evropski zavezniki ne spremenijo oziroma domnevno izboljšajo. Kongres in zavezniki imajo zdaj nekaj mesecev časa za morebitno ukrepanje v tej smeri, nihče razen ZDA pa ni zainteresiran za spremembe sporazuma. Ob ZDA in Iranu so ga podpisale še Velika Britanija, Francija, Rusija, Kitajska in Nemčija.

Rusija svari pred "zunanjepolitično napako" ZDA

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je medtem ocenil, da bi bil ameriški izstop iz obstoječega sporazuma "ena velikih zunanjepolitičnih napak Washingtona zelo slaba poteza". "Postopoma prihajamo do sklepa, da je bila v ZDA sprejeta notranja odločitev ali pa so blizu takšni odločitvi, da se umaknejo iz dogovora o iranskem jedrskem programu," je povedal za rusko tiskovno agencijo Interfax, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski jedrski sporazum podpira tudi Evropska unija. "Ostajamo zavezani nadaljnjemu polnemu in učinkovitemu uresničevanju dogovora," so sporočili iz urada visoke zunanjepolitične predstavnice Unije Federice Mogherini.

Iran ob tem sporoča, da če ZDA ne bodo spoštovale sporazuma, ga tudi sam ne bo. Teheran je sicer že večkrat poudaril, da je jedrski dogovor vezan le na iranski jedrski program, za katerega je ves čas zatrjeval, da je miroljuben in da nima nobene zveze z drugimi iranskimi politikami, kot je politika do Bližnjega vzhoda, do katere so zahodne države kritične.

B. V.