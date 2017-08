Iranski predsednik po kritikah v svojo vlado imenoval tudi ženske

Zmaga z obljubami o večji vlogi žensk

9. avgust 2017 ob 17:46

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po kritikah na račun izključno moške sestave vlade je iranski predsednik Hasan Rohani v svoj kabinet vključil tri ženske.

Rohani, ki je maja zmagal na predsedniških volitvah in osvojil drugi štiriletni mandat, je v torek predstavil novo vlado, a kljub drugačnim predvolilnim obljubam in poudarjanju pravic žensk pred volitvami na noben položaj ni imenoval ženske.

To je sprožilo val kritik njegovih reformističnih zaveznikov, ki so mu pomagali do zmage na volitvah, v imenovanju izključno moških na vse položaje v vladi pa so videli popuščanje pred pritiski verskih voditeljev.

Dan kasneje se je predsednik odločil, da bo na dva podpredsedniška položaja imenoval ženski. Masumeh Ebtekar bo tako pristojna za ženske in družinske zadeve, Laja Jonejdi pa za pravne zadeve. Poleg tega je Šahindoht Movlaverdi imenoval na položaj posebne svetovalke za državljanske pravice.

V prvem mandatu je imel Rohani tri podpredsednice, dve od teh sta bili Ebtekar in Movlaverdi. Pred tem je bila od islamske revolucije leta 1979 v vladi samo ena ženska in sicer pod konservativnim predsednikom Mahmudom Ahmadinedžadom, kar prav tako sprožilo nasprotovanje v verskih krogih.

Rohani je na majskih volitvah zmagal z obljubami o več svoboščinah in odpiranju islamske republike zahodu. Pred tem se je po poročanju BBC-ja na februarski konferenci "Ženske, modernizacija in razvoj" zavzel za večjo vlogo žensk v politiki in kulturi.

