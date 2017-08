Rohani svetuje Evropi: Držite se stran od ZDA

Kakšna bo usoda jedrskega sporazuma?

5. avgust 2017 ob 14:21

Teheran - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iranski predsednik Hasan Rohani je pred slovesno prisego ZDA obtožil spodkopavanja jedrskega dogovora z Iranom, evropske države pa posvaril, naj ne podpirajo Washingtona.

Rohani je bil za nov štiriletni mandat izvoljen v prvem krogu volitev 19. maja. Za 68-letnega zmernega klerika je takrat glasovalo skoraj 58 odstotkov volivcev. Zmagal je v tekmi s kandidatom skrajnih konservativcev Ebrahimom Raisijem z obljubo, da bo nadaljeval s prizadevanji za obnovo odnosov z Zahodom in krepitvijo državljanskih pravic v Iranu.

V četrtek je uradno začel drugi mandat, danes pa bo prisegel pred parlamentom. Slovesnosti v Teheranu se bodo udeležile delegacije iz sto držav, tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini.

ZDA pred kratkim uvedle nove sankcije

Pred zaprisego je dejal: "Ponavljajoče se kršenje obljub ZDA in nove sankcije, ki jih je država uvedla proti Iranu, so imele negativen vpliv na javno mnenje o Iranu, kar lahko ogrozi jedrski dogovor." Spomnimo, jedrski dogovor so Iran in šest svetovnih sil podpisali leta 2015, a ameriški predsednik Donald Trump bi rad od sporazuma odstopil, saj je po njegovem mnenju slab za ZDA. Rohani se zato bori, da bi sporazum ostal veljaven, saj gre za največji dosežek njegovega prvega predsedniškega mandata.

Po pogovorih z Mogherinijevo je Rohani še dejal, da njena prisotnost kaže na to, da je Evropa pripravljena ohraniti in še okrepiti vezi z Iranom navkljub pritiskom ZDA. Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif pa je po sestanku z Mogherinijevo dejal: "Trump želi na škodo Irana uničiti jedrski sporazum, zato mora biti Evropa zelo previdna."

Zaradi zaprisege je varnost v Teheranu močno poostrena.

A. P. J.