Iraške sile začele operacijo za prevzem nadzora nad Tal Afarjem

Iz mesta in okolice so in še bodo bežali tisoči

20. avgust 2017 ob 09:40

Tal Afar - MMC RTV SLO

Iraške kopenske sile so začele operacijo za prevzem nadzora nad Tal Afarjem, enim zadnjih mest v državi, ki je pod nadzorom t. i. Islamske države.

V televizijskem govoru je iraški premier Haider Al Abadi dejal, da imajo džihadisti na voljo dve možnosti, "predajo ali smrt", poroča BBC. Iraškim enotam je ob koncu govora še dejal: "Ves svet je z vami."

Vojska se je osredotočila na Tal Afar po julijskem pregonu IS-ja iz 55 kilometrov oddaljenega Mosula, nekdanjega glavnega oporišča džihadistične skupine v Iraku. Tako kot Mosul je Tal Afar v roke IS-ja padel leta 2014. Prebivalci mesta, ki leži na glavni cesti med Mosulom in Sirijo, kar je bila nekoč ključna oskrbovalna pot za IS, so pretežno šiiti.

Pred kopenskimi operacijami so iraška letala več dni bombardirala položaje IS-ja v mestu, letala koalicije pod vodstvom ZDA pa so bombardiranje džihadistov v mestu začela mesec dni po julijski zmagi v Mosulu. Nekaj ur pred premierjevim govorom in oznanitvijo ofenzive so zračne sile nad mesto odvrgle letake, ki so ljudi opozarjali, naj se pripravijo na napad.

Tal Afar so z juga obkolile vladne enote in šiitske milice, s severa pa sile iraških Kurdov pešmerge.

Lažje kot v Mosulu?

Prejšnji mesec je višji iraški poveljnik, ki je bil nekoč župan Tal Afarja, dejal, da je v mestu med 1.500 in 2.000 borcev IS-ja in njihovih družinskih članov. Major general Nadžm Al Džaburi je za Reuters dejal, da so džihadisti "izmučeni in demoralizirani". Dodal je, da ne pričakuje tako srditih bojev za mesto kot v Mosulu, kjer je spopad za mesto trajal skoraj devet mesecev, iraške sile pa so utrpele hude izgube.

Na tisoče ljudi na begu

Od aprila je iz Tal Afara in okolice pobegnilo 49.000 ljudi. Nekateri prehodni centri za razseljene so že polni. Temperature so tudi med 45 in 50 stopinjami Celzija, kar dodatno otežuje njihov beg. Po poročanju Al Džazire humanitarne organizacije opozarjajo, da bi lahko v prihajajočih dneh in tednih z območja pobegnilo še najmanj 50.000 ljudi. Iz Mosula je pred tem pobegnilo okoli milijon ljudi.

B. V.