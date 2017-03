Islamski državi v Mosulu (očitno) šteti dnevi

Vzhod Mosula osvobojen januarja

1. marec 2017 ob 09:52

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

Iraška vojska je v sredo prevzela nadzor nad zadnjo cesto, ki pelje iz obleganega zahodnega Mosula, s čimer je še povečala pritisk na pripadnike Islamske države v mestu.

Cesta iz zahodnega Mosula vodi do 60 kilometrov oddaljenega mesta Tal Afar, še enega oporišča Islamske države (IS), in naprej do meje s Sirijo. "Nadziramo cesto, je v naših rokah," je sporočil general oklepne 9. divizije, ki je osvojila območje.

Iraške sile, ki jih podpirajo tudi Američani, so januarja po stotih dneh bojev islamiste pregnale iz vzhodnega dela mesta, nato pa sredi februarja sprožile ofenzivo še na predel mesta, ki leži zahodno od reke Tigris.

Razpad kalifata Islamska država v šestih mesecih

Če iraška vojska porazi islamiste v Mosulu, bo to pomenilo razpad iraškega krila kalifata Islamska država, ki ga je leta 2014 razglasil Abu Bakr Al Bagdadi. Poveljnik ameriških sil v Iraku Stephen Townsend meni, da bosta tako Mosul kot tudi glavno oporišče IS-ja v Siriji, Raka, iz rok islamistov iztrgana najpozneje v šestih mesecih.

A. V.