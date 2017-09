Iraški Kurdi glasujejo na referendumu o neodvisnosti

Svarila mednarodne skupnosti

25. september 2017 ob 09:56

Erbil - MMC RTV SLO, STA

Iraški Kurdi na nezavezujočem referendumu odločajo o neodvisnosti iraške pokrajine Kurdistan. Oblasti v Bagdadu, sosednje države, ZDA in Združeni narodi glasovanju ostro nasprotujejo.

Po podatkih volilne komisije v Erbilu ima pravico glasovanja 5,6 milijona volilnih upravičencev. Glasove bodo lahko oddali na 2.065 voliščih, ki bodo odprta od 8.00 do 18.00 po krajevnem času.

Referendum ne bo potekal samo v Kurdistanu, temveč tudi na območjih, ki so v središču spora med oblastmi v Bagdadu in Erbilu, med drugim v z nafto bogati pokrajini Kirkuk. Iraški premier Haider al Abadi je v nedeljo poudaril, da referenduma ne bodo priznali. Ponovil je, da bodo sprejeli "vse potrebne ukrepe, da zaščitijo ozemeljsko celovitost in enotnost Iraka".

Turčija ne izključuje "čezmejne operacije"

Turčija in Iran, ki imata prav tako številčno kurdsko skupnost za svojih ozemljih, ostro nasprotujeta referendumu, saj bi po njunem mnenju lahko poslabšal razmere v nemirni državi. Ankara je v soboto napovedala "varnostni in gospodarski" odziv na referendum. Pri tem niso izključili niti možnosti "čezmejne operacije". Referendumu nasprotujejo tudi zahodne države, saj jih skrbi, da bi lahko glasovanje znova povečalo napetosti v regiji in zasenčilo boj proti skrajnežem Islamske države, piše BBC.

Iran je v nedeljo na območju ob meji z iraškim Kurdistanom začel vojaške vaje, na prošnjo Bagdada pa tudi prepovedal vse lete v Kurdistan in iz njega.

Proti referendumu se je izrekel tudi Varnostni svet ZN-a.

Referendum kot začetek pogajanj z Bagdadom

Voditelj iraških Kurdov sicer poudarja, da referendum ne bo vodil v takojšnjo razglasitev neodvisnosti, temveč v začetek resnih pogovorov z oblastmi v Bagdadu. Dodal je, da je izvedba referenduma edini način, da se zagotovi varnost Kurdov. Pričakovati je, da bo večina Kurdov glasovala za neodvisnost.

Avtonomna regija Kurdistan leži na severu Iraka. Avtonomnost je bila Kurdom prvič priznana v iraški ustavi leta 2005. Iraški Kurdistan meri 40.600 kvadratnih kilometrov, sestavljajo pa ga tri pokrajine - Erbil, Sulajmanija in Duhok. Glavno mesto z nafto, plinom in fosfati bogate pokrajine je Erbil. V Iraku, ki šteje 36 milijonov prebivalcev, živi več kot šest milijonov Kurdov. Kurdistan meji na tri države - na vzhodu na Iran, na severu na Turčijo in na zahodu na Sirijo.

A. P. J.