Parlament iraških Kurdov podprl posvetovalni referendum o neodvisnosti

Referendum močno skrbi sosednje države in ZDA

16. september 2017 ob 10:16

Erbil - MMC RTV SLO

Parlament kurdske avtonomne pokrajine na severu Iraka je podprl izvedbo referenduma o neodvisnosti kljub nasprotovanju po svetu. Regionalna kurdska vlada je referendum podprla v petek.

65 izmed 111 poslancev regionalnega parlamenta je glasovalo za izvedbo posvetovalnega referenduma 25. septembra, poroča BBC. Tamkajšnji mediji medtem poročajo, da se več kot 40 poslancev zasedanja parlamenta ni udeležilo. Med poslanci, ki so glasovali za, je bilo čutiti navdušenje. "Na to smo čakali več kot sto let," je dejal poslanec Demokratične stranke Kurdistana Omed Košnav.

Glavni politiki in politične stranke v iraški regionalni kurdski vladi so se pred tremi meseci strinjali o izvedbi referenduma, ki naj bi potekal tako znotraj treh provinc iraškega Kurdistana kot "na območjih Kurdistana", ki niso pod nadzorom regionalne vlade, tudi v Kirkuku in Sindžarju.

Ne razglasitev neodvisnosti, temveč boljši položaj

Kot so dejali predstavniki regionalnih kurdskih oblasti, ki pričakujejo glasovanje v korist neodvisnosti, izid referenduma ne bo sprožil samodejne razglasitve neodvisnosti, ampak bo okrepil njihov pogajalski položaj v dolgotrajnih pogajanjih o ločitvi s centralno vlado v Bagdadu.

Iraška vlada medtem referendumu nasprotuje, premierja Haiderja Al Abadija pa je pooblastila, naj "sprejme vse ukrepe" za zagotavljanje državne enotnosti. Vlada v Bagdadu je referendum v torek označila za neustavnega.

Proti referendumu Iran, Turčija, ZDA

Glasovanju o neodvisnosti iraškega Kurdistana nasprotujejo tudi v Iranu, Turčiji in v ZDA. Sosednja Iran in Turčija, oba s kurdsko manjšino, se namreč bojita, da bi potrditev neodvisnosti na referendumu v Iraku okrepila separatistična gibanja na njihovih ozemljih.

Ankara je po poročanju portala middleeasteye.net iraške Kurde opozorila na ceno referenduma. Gospodarstvo iraškega Kurdistana je namreč močno odvisno od izvoza nafte v Sredozemlje po naftovodu skozi Turčijo.

Bela hiša je medtem kurdsko regionalno vlado pozvala, naj odpove referendum in "vstopi v resen in trajen dialog z Bagdadom". Ameriška vlada namreč opozarja, da bi referendum lahko "odvrnil pozornost od prizadevanj za poraz" t. i. Islamske države.

ZDA so sicer omenjale nedoločene alternative referendumu, a je kurdski voditelj v Iraku Masud Barzani to zavrnil. "Še vedno nismo slišali predloga, ki bi bil alternativa referendumu v Kurdistanu," je dejal. Barzanijevo odločitev, da referenduma ne preloži, je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki z Barzanijem sicer sodeluje, označil za "zelo napačno".

Kurdi so četrta največja etnična skupina na Bližnjem vzhodu, nikoli pa jim ni bilo omogočeno imeti svoje države. V Iraku, ki ima 37 milijonov prebivalcev, predstavljajo med 15 in 20 odstotki prebivalcev. V tej državi so pod predsednikom Sadamom Huseinom trpeli hudo zatiranje, po vojni leta 1991 pa so dosegli široko avtonomijo.

B. V.