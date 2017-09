Turčija kot odziv na kurdski referendum v Iraku omenja tudi "čezmejno operacijo"

23. september 2017 ob 14:53

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turčija je napovedala "varnostni" in "gospodarski" odziv na predvideni referendum o neodvisnosti Kurdistana v Iraku. Turški premier Binali Yildirim pri tem ni izključil niti možnosti "čezmejne operacije".

"Ukrepali bomo v sodelovanju z Irakom, Iranom in drugimi sosedami. Ti ukrepi bodo imeli diplomatsko, politično, gospodarsko in varnostno razsežnost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Yildirim.

Po njegovih besedah je med predvidenimi možnostmi tudi "čezmejna operacija". Kot je povedal, bo od razvoja dogodkov odvisno, kdaj bodo uporabili katero izmed možnosti.

Vojaške vaje ob meji z Irakom

Ob turški meji z Irakom bodo sicer do torka potekale tudi vojaške vaje turške vojske, kamor so danes poslali dodatne sile, je sporočila Ankara.

Na izredni seji se bo sešel tudi turški parlament, na kateri bodo poslanci razpravljali o podaljšanju navzočnosti turških sil v Iraku in Siriji, kjer se od leta 2014 borijo proti samooklicani Islamski državi in drugim skupinam, ki jih Ankara obravnava kot teroristične organizacije. Med njimi so tudi enote sirskih Kurdov in pripadniki Delavke stranke Kurdistana (PKK).

Volivci in volivke na severu Iraka bodo v ponedeljek na nezavezujočem referendumu predvidoma glasovali o neodvisnosti avtonomne kurdske regije v tem delu države. Kljub kritikam vlade v Bagdadu in mednarodne skupnosti, predvsem Irana, Turčije in ZDA, pa tudi Varnostnega sveta ZN-a, regionalna kurdska vlada vztraja pri svoji odločitvi.

B. V.