Pred referendumom o neodvisnosti Kurdov vojaške vaje začenja še Iran

Ameriško veleposlaništvo svari pred nemiri

24. september 2017 ob 12:20,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 15:06

Erbil - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Dan pred napovedanim referendumom o neodvisnosti iraškega Kurdistana je Iran začel vojaške vaje ob meji s pokrajino. Ameriško veleposlaništvo v Iraku državljane svari pred nemiri.

Iraške vojaške vaje v obmejni pokrajini Zahodni Azerbajdžan so po poročanju državne televizije IRIB del vsakoletne obletnice iransko-iraške vojne iz osemdesetih let 20. stoletja. Na njih vojska sodeluje s topništvom, oklepniki in zračnimi enotami. Spopadi med iransko vojsko in iraškimi Kurdi so na območju sicer precej pogosti, poroča Reuters.

Iraška vlada v Bagdadu, Iran, Turčija, ZDA in Združeni narodi iraške Kurde glasno pozivajo k odpovedi oziroma preložitvi sicer nezavezujočega referenduma, a ti odgovarjajo, da bodo referendum zagotovo izvedli.

Ameriško veleposlaništvo v Bagdadu je tako za svoje državljane v Iraku že izdalo opozorilo, naj zaradi morebitnih nemirov ne obiskujejo severnega Iraka oziroma območij spora med kurdsko lokalno vlado in Bagdadom.

Zaustavitev iranskih letov

Na pobudo iraške vlada iz Bagdada je Iran zaustavil vse lete na letališča v iraškem Kurdistanu, je poročala tiskovna agencija Fars. Tiskovni predstavnik glavne iranske varnostne službe Kejvan Khosravi je sporočil, da je Iran prav tako zaprl zračni prostor za vse lete, ki svojo pot začenjanjo v iraškem Kurdistanu.

Vojaške vaje Turčije

V soboto je vojaške vaje, ki bodo na meji z iraškim Kurdistanom trajale do torka, napovedala tudi Turčija. Ankara je napovedala tudi "varnostni" in "gospodarski" odziv na referendum ter podaljšala mandat svoji vojski v Siriji in Iraku. Turški premier Binali Yildirim pri tem ni izključil možnosti "čezmejne operacije".

Turčija in Iran, ki imata prav tako številno kurdsko skupnost na svojih ozemljih, ostro nasprotujeta referendumu, saj bi po njunem mnenju lahko poslabšal razmere v nemirni državi.



Dvakrat večji od Slovenije

Iraški Kurdistan meri 40.600 kvadratnih kilometrov, sestavljajo pa ga tri pokrajine - Erbil, Sulajmanija in Duhok. Glavno mesto z nafto, plinom in fosfati bogate pokrajine je Erbil. Iraški Kurdi uživajo avtonomijo od leta 1992.

V Iraku, ki šteje 36 milijonov prebivalcev, živi več kot šest milijonov Kurdov. Avtonomna pokrajina Kurdistan ima približno 5,2 milijona prebivalcev in meji na tri države - na vzhodu na Iran, na severu na Turčijo in na zahodu na Sirijo.

5,6 milijona volilnih upravičencev

Po podatkih volilne komisije v Erbilu ima pravico glasovanja 5,6 milijona volilnih upravičencev. V ponedeljek bodo glasove lahko oddali na 2.065 voliščih, ki bodo odprta od 8. do 18. ure po krajevnem času (od 7. do 17. ure po srednjeevropskem času).

Na glasovnici bo pisalo: "Ali želite, da pokrajina Kurdistan in kurdska območja zunaj te pokrajine postanejo neodvisna država?" Referendum ne bo potekal samo v Kurdistanu, temveč tudi na območjih, ki so v središču spora med oblastmi v Bagdadu in Erbilu, med drugim v z nafto bogati pokrajini Kirkuk.

Kurdi: Izid ni zavezujoč

Voditelj iraških Kurdov Masud Barzani sicer poudarja, da referendum ne bo vodil v takojšnjo razglasitev neodvisnosti, temveč v začetek resnih pogovorov z oblastmi v Bagdadu.

J. R.