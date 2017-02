Množični shod v Džakarti: "Glasujte za muslimana!"

Sedanji guverner na sojenju zaradi razžalitve korana

11. februar 2017 ob 18:56

Džakarta - MMC RTV SLO/Reuters

V Džakarti se je po jutranji molitvi v in pred mošejo Istiqlal zbralo na tisoče Indonezijcev, ki so svoje rojake v prestolnici pozivali, naj na volitvah naslednji teden glasujejo za muslimanskega kandidata za novega guvernerja Džakarte.

Varnost okoli mošeje je bila okrepljena, danes pa je sicer zadnji dan pred nastopom volilnega molka.

Dozdajšnjemu guvernerju krščanske veroizpovedi in kitajskega porekla, Basukiju Tjahaji Purnami, trenutno sodijo zaradi razžalitve islama. A kljub procesu ankete Purnami še vedno napovedujejo zmago. Kampanjo proti njemu vodijo najbolj konservativni muslimani, ki podžigajo strahove pred naraščajočo versko nestrpnostjo.

Tokratnim guvernerskim volitvam v Džakarti, na katere se v sredo podaja na milijone volilnih upravičencev, analitiki pripisujejo še posebej velik pomen, saj bi lahko šlo za nekakšno generalko pred predsedniškimi volitvami v Indoneziji leta 2019. Indonezija je najštevilčnejša muslimanska država na svetu, a priznava šest religij, v njej pa živi na stotine etničnih skupin in privržencev tradicionalnih prepričanj.

"Džakarta bo verno mesto"

Purnama se bo na volitvah pomeril z dvema muslimanskima izzivalcema - Agusom Harimurtijem Yudhoyonom, sinom nekdanjega predsednika Susila Bambanga Yudhoyona, in nekdanjim ministrom za izobraževanje Aniesom Baswedanom. Purnama je v edinstvenem položaju vodenja predvolilne kampanje medtem, ko se mora vsak teden zglasiti na sodišču in se braniti obtožb, da je razžalil Koran.

"15. februarja bomo z veseljem volili za muslimanskega vodjo," je zbrani množici dejal eden od govorcev, Maulana Kamal Yusuf. "Džakarto bo vodil muslimanski voditelj, ki se ravna po Alahovi volji," je dodal in zbrane pozval, naj v sredo obkrožijo Yudhoyona ali Baswedana. "Džakarta bo verno mesto." Muslimanske skupine pozivajo k obsodbi Purname, onečaščenje Korana pa je v 250-milijonski državi z daleč največ muslimanskega prebivalstva skrajno občutljiva tema.

Množični protesti proti Purnami

Kitajska manjšina v Indoneziji predstavlja le dober odstotek prebivalca, Purnama pa je prvi nemuslimanski guverner Džakarte v 50 letih in prvi etnični Kitajec na tem položaju. Guvernerski stolček je leta 2014 prevzel od Joka Widoda, aktualnega predsednika Indonezije.

Purnama je na priljubljenosti pridobil s svojim neposrednim slogom, boju proti korupciji ter za javni transport in večji dostop do javnega zdravstva in izobraževanja. A, kot poroča BBC, so ga nekateri islamisti od samega začetka zavračali tako zaradi njegove veroizpovedi kot zaradi etničnega porekla.

Tožilstvo Purnami očitajo razžalitev islama, potem ko je rekel, da so njegovi nasprotniki uporabili verz iz Korana, da bi zavedli volivce. Omenjeni verz je možno interpretirati, da muslimani ne smejo živeti pod vodstvom nemuslimana. Protesti proti Purnami so bili najbolj množični novembra in decembra, na njih pa je več 100.000 protestnikov zahtevalo, da Purnamo sodno preganjajo zaradi bogokletstva.

K. S.