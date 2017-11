Italija, Avstrija in Nemčija z okrepljenim mejnim nadzorom vlakov na Brennerju

15. november 2017 ob 10:18

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Italija, Avstrija in Nemčija so se uradno dogovorile za skupni, okrepljeni nadzor tovornih vlakov na italijanski strani mejnega prehoda na prelazu Brenner, ki ga sicer izvajajo že en teden.

Cilj dogovora je ustaviti prebežnike že na italijanskih tleh, da bi preprečili nezakonite vstope v Avstrijo in kasneje Nemčijo.

Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka se je z italijanskim in nemškim kolegom, Marcom Minnitijem in Thomasom de Maizierom dogovoril za izvajanje prilagojenega in skupnega nadzora na italijanski strani Brennerja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ta korak vidi kot pomemben ukrep v nadaljnjem boju proti nezakonitim migracijam. "Nezakonite migracije niso nikakršen kavalirski delikt in narediti moramo vse v svoji moči, da bi preprečili do ljudi zaničevalno trgovino tihotapcev," je dejal. Skupne preglede sicer izvajajo že od preteklega tedna.

Do zdaj je lahko Avstrija preiskave tovornih vlakov v iskanju morebitnih prebežnikov izvajala šele na avstrijski strani meje, po novem pa lahko to počne že na italijanski strani. Sobotka se je za to zahvalil italijanskemu kolegu.

Na tovornem vlaku našli petletnega fantka

Prav na Brennerju je italijanska policija v ponedeljek na tovornem vlaku odkrila petletnega dečka, ki je bil močno podhlajen in so ga prepeljali v bolnišnico. Na mejnem prehodu se trenutno temperature gibljejo okrog ledišča, ponoči se spustijo do minus deset stopinj Celzija.

Fantek je zvit ležal pod tovornjakom, ki so ga premestili na vlak. Med kontrolo so ga policisti odkrili, ker so slišali tiho jokanje. Glede na lastne navedbe mu je ime Anthony in prihaja iz Sierra Leoneja, iskanje njegovih staršev pa za zdaj ni obrodilo sadov. Deček je v bolnišnici v mestu Bressanone in je izven smrtne nevarnosti.

