Stampedo se je zgodil v diskoteki Lanterna Azzurra. Foto: EPA Smrtnih žrtev je bilo šest, več kot sto pa je bilo ranjenih. Foto: Reuters Sorodne novice Italija: V stampedu v nočnem klubu umrlo pet otrok Dodaj v

Italija: Identificirali mladoletnika, domnevno krivega za stampedo v diskoteki

Oblasti poostrile nadzor v diskotekah

9. december 2018 ob 17:18,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 22:07

Ancona - MMC RTV SLO, STA

Italijanska policija je identificirala mladoletnika, ki naj bi v soboto v diskoteki v bližini Ancone uporabil solzivec in s tem povzročil paniko ter stampedo, v katerem je umrlo šest ljudi.

Kot poroča La Repubblica, so priče pomagale identificirati 15-letnika iz okolice Ancone, ki naj bi na koncertu v diskoteki Lanterna Azzurra (Modra laterna) v mestu Corinaldo na jadranski obali v soboto okoli 1. ure ponoči pred nastopom raperja Sfere Ebbaste splezal na podest in uporabil solzivec, pri tem pa sprožil množično paniko med obiskovalci.

Fanta, čigar imena policija ni objavila zaradi varovanja podatkov, so zaslišali in ga priprli, a so to lahko storili na podlagi tega, da so pri njem našli mamila, nimajo pa proti njemu nobenih konkretnih (video)dokazov glede stampeda, zgolj izpovedi očividcev na kraju dogodka. Zaradi tega njegovega imena še ni v registru osumljencev. Kot še opozarja La Repubblica, ki se sklicuje na izjave pravnikov, je celoten primer na majavih tleh.

Zelo nasprotujoči so si tudi podatki, ali je bilo v diskoteki več ljudi od kapacitete ali ne in ali so prodali manj vstopnic od te kapacitete ali več. Lastnik diskoteke kategorično zavrača obtožbe, da je bil klub v času nesreče preveč napolnjen. Zatrdil je, da v diskoteki v času nesreče ni bilo več kot 800 obiskovalcev. Prejel naj bi že več groženj s smrtjo.

Na koncertu priljubljenega italijanskega raperja Sfere Ebbaste bi namreč lahko bilo največ 870 ljudi, preiskovalci pa so po navedbah tožilstva ugotovili, da naj bi dejansko prodali 1.400 vstopnic.

Umrlo pet otrok

V stampedu je umrlo šest ljudi, od tega pet mlajših najstnikov in 39-letna mama, ki je na koncert spremljala hčerko. Ranjenih je bilo okoli sto ljudi, od tega 12 huje. Po najnovejših navedbah zdravnikov je stanje sedmih huje poškodovanih zdaj stabilno.

Italijanske oblasti so po tragičnem stampedu poostrile nadzor v italijanskih diskotekah. V pokrajini Salerno na jugu države so zaradi prevelikega števila obiskovalcev že zaprli dva lokala.

"V Italiji veljajo varnostna pravila, če jih bo mogoče izboljšati, bo vlada to storila," je obljubil italijanski premier Giuseppe Conte.

K. S.