Italija namerava v libijskih vodah prestrezati in nato tudi vračati prebežnike

Francija bo prošnje za azil preverjala že v Libiji in Nigru

27. julij 2017 ob 15:23,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 15:36

Rim, Orleans - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Italija namerava v libijskih vodah do avgusta namestiti več ladij, s katerimi bodo poskušali zajeziti tok prebežnikov. Francija bo po besedah predsednika Macrona prosilce za azil preverjala že v Libiji.

Italijanski vladni predlog predvideva, da bo vojska do konca avgusta v Libijo poslala floto petih ladij s tisoč vojaki, ki bodo že v libijskih vodah prestrezali prebežnike in jih vračali v Libijo. Predlog mora najprej potrditi vladni kabinet, nato pa bo o njem glasoval še parlament.

Premier Paolo Gentiloni se je že sestal z vojaškimi poveljniki in ministri, s katerimi je glede na izjavo razpravljal o varnosti, migracijah in libijskem položaja. Po njegovih besedah je libijska vlada italijanske ladje povabila v svoje teritorialne vode, predtem pa je pomorskim reševalnim misijam Evropske unije to sicer odklanjala.



Iz Severne Afrike je od leta 2014 v Italijo prispelo okoli 600.000 prebežnikov. Večina je prišla preko Libije, kjer se je po padcu Moamerja Gadafija v državi razcvetela trgovina z ljudmi.



Podrobnosti italijanskega predloga, kot je območje italijanskega patruljiranja in način sodelovanja z libijskimi pomorskimi službami, morata vladi še doreči. Zaenkrat je znano le, da naj bi italijanske ladje prestrezale plovila s prebežniki in te prepeljale nazaj v Libijo. Po poročanju časnike Corriere della Sera naj bi poleg ladijske flote v operacijah sodelovali tudi letala, helikopterji in droni.



Libija za prebežnike ni varna

Prebežnike, ki dosežejo območje mednarodnih voda, so italijanske varnostne službe in ladje humanitarnih organizacij prevažale v Italijo, saj Libija ni varno območje za prebežnike. Zaradi tega je vračanje prebežnikov v Libijo iz mednarodnih voda oz. držav Evropske unije proti mednarodni zakonodaji.



Združeni narodi razmere v libijskih begunskih taboriščih, kamor pomorske službe prebežnike vračajo, ocenjujejo za nehumane. Italija ZN poziva, naj povečajo svojo prisotnost in pomagajo voditi taborišča v skladu s človekovimi pravicami.



Macron predlaga centre za preverjanje prebežnikov v Libiji in Nigru

Medtem je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bo Francija še to poletje v Libiji vzpostavila centre za obravnavo prosilcev za azil, ki želijo prek Sredozemskega morja v Evropo. Z ukrepom želijo ljudem, ki niso upravičeni do azila, preprečiti tvegano pot prek morja, pravi Macron.

"V italijanske centre želim poslati odprave francoskega urada za zaščito beguncev, pripravljen pa sem jih poslati tudi v Libijo," je pojasnil in dodal, da bi lahko takšne centre oblikovali tudi v Nigru.

"Vzpostaviti je treba varnostne pogoje, ki jih trenutno ni," so še sporočili iz Elizejske palače in dodali, da je cilj zagotoviti predobravnavo prošenj. Macron je izpostavil tudi, da je treba Libijo stabilizirati.

Prekinitev ognja v Libiji

Francoski predsednik je sicer v torek gostil srečanje blizu Pariza, na katerem sta se predsednik mednarodno priznane libijske prehodne vlade Fajez al Saradž in vojaški poveljnik Kalifa Haftar dogovorila za prekinitev ognja po vsej državi in pripravi volitev prihodnjo pomlad.

Letos je sicer po podatkih Mednarodne organizacije za migracije iz Libije v Evropo prek Sredozemskega morja prispelo več kot 100.000 ljudi. Več kot 2.300 jih je utonilo.

J. R.