Italija zahteva od evropskih držav pomoč pri sprejemanju prebežnikov

Poleti pričakujejo še več prihodov prebežnikov

2. julij 2017 ob 13:12

Rim - MMC RTV SLO/STA

Notranji ministri Italije, Nemčije in Francije se bodo zvečer v Parizu srečali na kriznem sestanku glede številnih prebežnikov, ki dnevno prispejo v Italijo.

Italijanski notranji minister Marco Minniti je pred srečanjem dejal, da Italija ne more biti več edina država, ki sprejema rešene prebežnike iz Sredozemskega morja.

V sredo je Rim zagrozil, da bo zavračal tuje ladje z rešenimi prebežniki, dokler države Evropske unije ne bodo pristale na njegove zahteve. Prepoved bi veljala za tuje ladje, ki delujejo v okviru evropske agencije za zunanje meje Frontex in pomorske operacije EU Sophia, pa tudi ladje nevladnih organizacij.

"Če so edina pristanišča, kamor pripeljejo prosilce za azil, italijanska, potem nekaj ni prav. To je osnovni problem zadeve," je dejal Minniti za italijanski časnik Il Messaggero. "Sem proevropski in bom zelo ponosen, ko bo šla vsaj ena ladja namesto v Italijo v kakšno drugo evropsko državo. To ne bi rešilo težav Italije, ampak bi bil izjemen signal," je dodal.

Minniti: Nujnost stabilizacije Libije

Minniti je poudaril tudi nujnost stabilizacije Libije in varovanja njenih meja, saj "97 odstotkov" prebežnikov, ki prečkajo Sredozemsko morje, začne pot pred obalo Libije.

Minniti se bo predvidoma ob 20. uri v Parizu sestal s francoskim in nemškim kolegom, Gerardom Collombom in Thomasom de Maizierom, ter evropskim komisarjem za migracije Dimitrisom Avramopulosom. Razpravljali naj bi o usklajenem pristopu glede pomoči Italiji pri spopadanju z velikim številom prebežnikov.

ZN je v soboto opozoril, da potrebuje Italija večjo mednarodno podporo pri sprejemanju velikega števila prebežnikov. Po podatkih svetovne organizacije je od začetka leta v Italijo po morju prispelo 83.650 prebežnikov, kar je 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poleti pričakujejo še dodatno povečanje števila prihodov.

B. V.