Italija: Obtožbe zoper nevladne organizacije, ki rešujejo prebežnike na morju

En tožilec obtožuje, drugi miri

3. maj 2017 ob 08:39

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Nevladne organizacije, ki s svojimi ladjami pomagajo pri reševanju prebežnikov v Sredozemskem morju, so se v Italiji znašle pod plazom obtožb, celo o sodelovanju s tihotapci ljudi.

Kot je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec, naj bi te organizacije s svojo prisotnostjo na odprtem morju pred Libijo spodbujale promet s prebežniki, vsaj nekatere pa naj bi celo neposredno sodelovale s tihotapci.

Afera se je kuhala že prej, izbruhnila pa v četrtek, ko je javni tožilec Carmelo Zuccaro iz Catanie izjavil, da so nekateri nevladniki morda povezani povezani s tihotapci prebežnikov, da ve za kontakte med njimi, da hočejo destabilizirati italijansko gospodarstvo. Gre za hipotezo, za katero še ni dokazov, je dodal, kot zanesljivo poštene pa je imenoval Zdravnike brez meja in organizacijo Save the Children.

Skrajna desnica o neobstoječem dosjeju

Notranji minister Domenico Minniti je posvaril pred posploševanjem, toda tožilčeve navedbe je hitro izkoristil vodja skrajno desne stranke Severna liga Matteo Salvini in zahteval vpogled v dosje tajnih služb o domnevnem prometu nevladnikov z orožjem - za katerega se je izkazalo, da niti ne obstaja.

Gibanje petih zvezd je zahtevalo stalno prisotnost italijanskih policistov na ladjah nevladnikov. Razvoj dogodkov zdaj umirja državni tožilec v Sirakuzah Francesco Paolo Giordano, po katerem naj tožilstvo ne bi imelo nobenih podatkov o morebitni povezanosti nevladnikov s tihotapci.

Predsednik Zdravnikov brez meja Loris de Filippi je obtožbe na račun nevladnikov po zaslišanju v senatu zavrnil kot absurdne. "Gre za sramotno grmado umazanije, ki vsakodnevno pada na nas." De Filippi je dodal, da se Zdravniki brez meja financirajo izključno s prispevki navadnih državljanov.

Devet nevladnih organizacij, ki delujejo v Sredozemskem morju, poskrbi za rešitev 30 odstotkov prebežnikov. Proti Libiji so prvič odplule pred dvema letoma, po zaključku italijanske operacije Mare nostrum, ko prebežnikov ni reševal nihče drug. Sumničavost do njihove vloge kaže razumeti tudi v kontekstu čedalje bolj zaprtih severnih meja Italije, zaradi česar vse več prebežnikov ostaja v državi.

B. V.