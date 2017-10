Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tallutova najmlajša žrtev je bila stara 14 let, najstarejša pa 40. Foto: Reuters Dodaj v

Italijan, ki je z virusom HIV namerno okužil 30 žensk, za 24 let v zapor

Za zapeljevanje uporabljal družbena omrežja in spletne strani

28. oktober 2017 ob 10:32

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijansko sodišče je na 24 let zapora obsodilo z virusom HIV okuženega moškega, ki je imel namerno nezaščitene spolne odnose z najmanj 53 ženskami, med temi jih je 30 tudi okužil.

33-letni računovodja Valentino Talluto je leta 2006 izvedel, da je HIV-pozitiven. Takrat je začel načrtno zapeljevati številne ženske in jih prek družbenih omrežij in strani za zmenke vabiti, da se srečajo. Pogosto se je sestajal z več ženskami naenkrat.

Po domnevah policije je imel Talluto v slabem desetletju do novembra leta 2015, ko je bil aretiran, spolne odnose z najmanj 53 ženskami. Od tega jih je 30 okužil, posredno pa so se nato okužili še trije moški partnerji teh žensk ter celo osemmesečni dojenček ene od njih. Njegova najmlajša spolna partnerica je imela komaj 14 let. Talluto je ženske v nezaščitene spolne odnose prepričeval z lažmi - govoril jim je, da ima alergijo na kondome in da je bil pred kratkim testiran za virus HIV.

Tožilka: "Želel je sejati smrt"

Tožilstvo je zanj zahtevalo dosmrtni zapor. Tožilka Elena Nuri je septembra pred sodiščem izrazila prepričanje, da je želel Talluto s svojimi dejanji "sejati smrt" in spomnila, da "ni nikoli sodeloval s preiskavo, da je dajal lažne izjave in vedno zanikal odgovornost, tudi ko so mu predstavili dokaze". Obramba je po drugi strani vztrajala, da so bila Tallutova dejanja "nepremišljena, a ne namerna". Opisovala ga je kot mladega moškega, željnega ljubezni in pozornosti, potem ko je že pri štirih letih izgubil mamo - zasvojenko z mamili, ki je bila prav tako HIV-pozitivna. Obtoženi je pred sodiščem izrazil obžalovanje in vztrajal, da se ni zavedal posledic svojih dejanj.

Sodišče se je po 12 urah odločanja v petek odločilo za 24-letno zaporno kazen in tako ni sledilo predlogu tožilstva. Sodišče je v izreku sodbe sporočilo, da "Talluto ni povzročil epidemije HIV-a, je pa kriv povzročitve mučne in neozdravljive telesne poškodbe".

A. P. J.