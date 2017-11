Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Opuščeni predor v središču Gorice je postal začasno bivališče več kot stotim migrantom, ki prihajajo večinoma iz Pakistana. V petek bodo predor izpraznili. Foto: MMC RTV SLO/Eugenija Carl Sorodne novice V italijanski Gorici več kot 400 prosilcev za azil, 110 jih spi v predoru Dodaj v

Iz predora v Gorici bodo odstranili prebežnike

Večina jih prihaja iz Pakistana

23. november 2017 ob 16:45

Gorica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zapuščeni predor v središču Gorice, kjer je v zadnjih tednih začasni dom našlo več sto prosilcev za mednarodno zaščito, med njimi je bilo kar 95 odstotkov državljanov Pakistana, bodo v petek izpraznili, poroča Mirjam Muženič.

Italijanska vlada je tudi napovedala, da bodo komisijo, ki preverja prošnje za pridobitev statusa zaščitene osebe, preselili iz Gorice.

Goriška podoba je znana: z mrazom so se begunci z bregov Soče in mestnih parkov preselili v predor pod goriški gradom. "Nimam prijateljev, nimam hrane in tudi ne denarja. Preselil se bom pred kvesturo, pred sedež policije," je dejal eden od pakistanskih prosilcev za azil, ki bo izseljen. V četrtek je bilo v tunelu le še 20 ljudi. V petek ga bodo izpraznili in na obeh straneh zaprli z železno ograjo.

V mestu se je razpasla umazana trgovina z ljudmi

V obmejni deželi je okrog 12 tisoč beguncev, s selitvijo jih bo v Gorici ostalo 300. Komisijo, ki letno obravnava tri tisoč prošenj, bodo preselili v Trst in njeno sekcijo v Videm. Vse bolj glasne so trditve, da k tolikšnemu številu tujcev v mestu ob Soči pripomore umazana trgovina z ljudmi. "Vemo, da je to velik posel. Vsak prosilec ob začetku postopka za pridobitev zatočišča Italijo stane več kot 1.200 evrov mesečno," je dejal župan Gorice Rodolfo Ziberna.



Potrditev o organiziranih skupinah, ki naj bi služile na račun teh revežev, smo iskali tudi pri novem vladnem predstavniku v mestu.

"Preiskovali bomo in poskušali razumeti. Trenutno ne morem odgovoriti na vprašanje," pravi Massimo Marchesiello.

Begunci se bodo vrnili v predor

Pa bosta nova ukrepa zmanjšala število beguncev v Gorici? Za nevladno organizacijo Skupaj z vami Cassandra Capochiani: "Zagotovo ne! čez mesec ali dva po božiču se bomo znašli pred enakim problemom. Ljudje se bodo vrnili v predor." Na trgu pred njim pa že postavljajo veliko jelko za decembrska praznovanja.

Mirjam Muženič, Radio Slovenija