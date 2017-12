Izrael bo kljub nacističnim koreninam ohranil odnose z avstrijsko skrajno desnico

Izrael tokrat ne bo sprejel ostrih diplomatskih ukrepov

24. december 2017 ob 14:59

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Medtem ko je Izrael leta 2000, ko je skrajno desna Avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ) vstopila v koalicijo, z Dunaja odpoklical veleposlanika, tokrat avstrijske vlade ne bo bojkotiral. Predsednik FPÖ-ja sicer podpira nezakonite izraelske naselbine.

Izrael se je odločil za ohranitev odnosov z novo avstrijsko vlado, čeprav je v njej poleg konservativne Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) tudi skrajno desni FPÖ, ki ima nacistične korenine. Ko je pred 17 leti FPÖ vstopil v koalicijo, je Izrael odpoklical svojega veleposlanika v Avstriji in znižal stopnjo odnosov med državama.

Tokrat pa naj bi Izrael le omejil stike s FPÖ-jevimi ministri. Organizacije za varstvo človekovih pravic svarijo pred tem, da bi kakršno koli sodelovanje s skrajno desnico, ki je protimuslimanska, protibegunska, protipriseljenska in evroskeptična, lahko normaliziralo ksenofobijo.

V ponedeljek je izraelsko zunanje ministrstvo sporočilo, da bo vlada premierja Benjamina Netanjahuja "ohranila delovne odnose s profesionalnim kadrom vladnih ministrstev, ki jih vodijo ministri iz Svobodnjaške stranke," poroča Al Džazira. FPÖ bo med drugim sicer vodil zunanje, notranje in obrambno ministrstvo. Izjava napoveduje tudi "omejitev" stikov z ministrstvi, ki jih vodi FPÖ, in potrjuje zavezo boju proti antisemitizmu.

Novi avstrijski kancler Sebastian Kurz je po poročanju izraelskega dnevnika Haaretz že dejal, da spoštuje odločitev Izraela. Nekateri izraelski politiki, kot je poslanec Jehuda Glik, zagovarjajo običajne stike s skrajno desno stranko. "Bojkotirati jih zaradi njihove preteklosti je kot bojkotirati kristjane zaradi inkvizicije," je dejal Glik.

Prvi predsednik pripadnik SS-a

FPÖ je bil ustanovljen leta 1956, prvi predsednik stranke pa je bil Anton Reinthaller, nekdanji nacistični funkcionar med drugo svetovno vojno in pripadnik paravojaških enot SS-a.

Farid Hafez, politolog in raziskovalec na ameriški univerzi v Georgetownu, pa opozarja, da je "skrb vzbujajoče videti, da skupine v Izraelu sodelujejo s skrajno desnimi skrajneži". Kot je dejal, "se FPÖ od leta 2005 sistematično osredotoča na muslimane kot na novo žrtveno jagnje, opažamo pa lahko tudi premik t. i. mainstreamskih strank na desno". Hafez je opozoril, da je FPÖ napadal tako Afričane kot turške priseljence in begunce iz nekdanje Jugoslavije. "Čeprav se FPÖ pretvarja, da je pustil antisemitizem za seboj, številni njegovi nižje rangirani politiki redno nastopajo z antisemitskimi izjavami," dodaja politolog Hafez.

Nadja Hidžab, izvršna direktorica palestinske organizacije Al Šabaka, medtem pravi, da odločitev Izraela za ohranitev stikov z novo avstrijsko koalicijo ni presenetljiva. "Izrael je negoval odnose z antisemitskimi, desničarskimi državami in gibanji v Evropi, kot je Madžarska, pri čemer je bil bodisi tiho bodisi je spregledal njihovo uporabo antisemitskih izjav," je dejala.

Madžarski vladi, ki jo vodi, kot poroča Al Džazira, skrajno desni Viktor Orban, se očita, da je uporabljala antisemitizem v svoji kampanji proti milijarderju Georgeu Sorosu, za katerega pravijo, da spodbuja priseljevanje, da bi spodkopal "krščansko Evropo". Nadja Hidžab spominja, da Izrael po eni strani trdi, da ponuja zatočišče Judom z vsega sveta, obenem pa je država ustanovljena na račun koloniziranja in razlastninjenja celotnega ljudstva, torej Palestincev. Kot pravi, je Izrael povezan z desničarskimi gibanji in državami v Evropi, ker "mora spodkopati sistem mednarodnega prava, ki se je vzpostavil po drugi svetovni vojni, da bi legaliziral svojo okupacijo" palestinskih ozemelj.

Tesni stiki s FPÖ-jem

Predsednik FPÖ-ja Hanz-Christian Strache, ki je na družbenih omrežjih tudi sam objavljal antisemitski material, je lani obiskal Izrael na povabilo funkcionarjev vladajoče stranke Likud. Izraelska vlada je sicer trdila, da sama z njegovim obiskom ni imela nič.

Julija letos je Strache napovedal podporo priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, kar je ameriški predsednik Donald Trump oznanil v začetku decembra. Strache je pred nekaj meseci prav tako dejal, da je "povsem absurdno", da je avstrijsko veleposlaništvo v Tel Avivu, namesto v Jeruzalemu.

Strache ob tem zagovarja tudi izraelsko gradnjo judovskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, kar je nezakonito po mednarodnem pravu.

Izrael "navdih za skrajno desnico"

Izraelski poslanec palestinskega rodu Džamal Zahalka je dejal, da je več vzporednic med izraelskim premierjem in skrajno desnico v Avstriji in drugod. "Pravzaprav je veliko izraelskih ministrov skrajnejših, kot je skrajna desnica v Avstriji," je dejal. Izrael po njegovem mnenju zanima le, ali ga te stranke podpirajo. "Vseeno mu je, da je skrajna desnica proti beguncem, priseljencem in muslimanom, dokler ni odkrito antisemitska." Po Zahalkovih besedah je "Izrael navdih za skrajno desničarske stranke po vsem svetu, od Evrope do Indije".

B. V.