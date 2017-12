Izrael v napadu na Hamas v Gazi ubil dva človeka

Evropske države večinoma proti Trumpovi potezi

9. december 2017 ob 12:30

Gaza - MMC RTV SLO, STA

Po dveh smrtnih žrtvah protestov v Gazi proti Trumpovemu priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela so izraelske sile tudi danes ubile dva človeka, in sicer v napadih na palestinsko gibanje Hamas.

Kot je po poročanju BBC-ja sporočila izraelska vojska, je napadla Hamasovo skladišče orožja, poslopje za proizvodnjo orožja in vojaško poslopje, in sicer kot povračilo za petkovo izstrelitev treh raket iz Gaze v Izrael. Izraelska vojska je še sporočila, da je eno prestregla, ena je pristala na nenaseljenem območju, tretja pa je v mestu Sderot. Žrtev ni bilo.

V novih izraelskih napadih sta bila ubita dva pripadnika Hamasovih oboroženih sil, Brigad Izedina Al Kasama. Gre za 28- in 30-letnika. Bolnišnica Šifa v Gazi je sporočila, da so trupli našli pod ruševinami. V zadnji zračnih napadih na jugu in osrednjem delu Gaze je bilo ranjenih 25 ljudi, po poročanju palestinske tiskovne agencije Maannews je resno poškodovan tudi šestmesečni otrok.

V Gazi so izraelske sile tako v zadnjih 24 urah ubile štiri ljudi, 160 pa je ranjenih. Prvi dve smrtni žrtvi sta bila civilista, ki sta umrla, ko so izraelski vojaki v petek streljali na množico protestnikov.

Skupaj ranjenih skoraj 800 ljudi

Na petkovih protestih Palestincev na ozemljih, ki jih Izrael okupira od leta 1967, torej v Gazi, na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, je bilo skupno poškodovanih okoli 760 Palestincev. 261 jih ima strelne rane, večinoma zaradi gumijastih nabojev, poroča Rdeči polmesec.

Palestince na zasedenih ozemljih je na ulice pognala odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v sredo oznanil, da ZDA v nasprotju z večdesetletno uradno ameriško politiko priznavajo Jeruzalem za glavno mesto Izraela. Vzhodni Jeruzalem je sicer pod izraelsko vojaško okupacijo, zahodni del mesta pa je Izrael zasedel v vojni leta 1948. Celo mesto bi moralo biti pod mednarodnim nadzorom. Medtem ko Izrael mesta ne želi deliti in ga v celoti označuje za svoje glavno mesto, pa Palestinci vzhodni del zahtevajo za glavno mesto neodvisne Palestine.

Trumpova odločitev je naletela na obsodbe praktično v vsem svetu, tako v arabskih in pretežno muslimanskih državah kot v evropskih. Poleg Izraela je med redkimi državami, ki ameriško potezo pozdravljajo, Romunija. Romunski zunanji minister Teodor Melescanu je tako dejal, da je s tem Trump poslal jasen signal, da bodo ZDA pritisnile za rešitev odnosov med Izraelom in Palestinci.

Izraz podpore Trumpovi odločitvi je v preteklih dneh izrazil tudi češki predsednik Miloš Zeman, ki se zavzema za preselitev češkega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Novi češki premier Andrej Babiš je dejal, da Trumpova ideja "ni dobra".

B. V.