Izrael zaradi zakona o holokavstu Poljsko obtožuje zanikanja zgodovine

Do tri leta zapora za trditve o poljski odgovornosti v holokavstu

28. januar 2018 ob 18:24,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 18:33

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA

Na dan spomina na žrtve holokavsta je izbruhnil spor med Izraelom in Poljsko. Nova poljska zakonodaja prepoveduje nakazovanje na poljsko soodgovornost za holokavst, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa Varšavo obtožuje zanikanja zgodovine.

"Zakon nima smisla. Nihče ne more spremeniti zgodovine in holokavsta ni mogoče zanikati," je v soboto dejal Netanjahu. Izrael je zaradi zakona na pogovor na zunanje ministrstvo poklical odpravnika poslov na poljskem veleposlaništvu v Tel Avivu.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v soboto pozno zvečer na Twitterju odgovoril, da "Auschwitz-Birkenau ni poljsko ime niti Arbeit Macht Frei ni poljski stavek". Trditve, da je Poljska soodgovorna za holokavst, dokazujejo, kako nujen je zakon, se je v tvitu na izraelske obsodbe odzval avtor zakona, namestnik pravosodnega ministra Patryk Jaki.

Poljski parlament je v petek sprejel zakon, ki določa do triletno zaporno kazen za vsakogar, ki bi nakazoval, da Poljska nosi del odgovornosti za nacistične zločine proti človečnosti. Ukrep velja tako za poljske kot za državljane drugih držav. Zakon mora potrditi senat, nato ga mora podpisati še predsednik države.

Izraelski minister za izobraževanje in manjšinske zadeve Naftali Bennet je medtem izraelskim šolam naročil, naj v tem tednu dve uri izobraževanja namenijo vpletenosti evropskih držav v holokavst, poroča Al Džazira.

Na zgodovinske navedbe, da so zločine proti Judom med vojno izvajali tudi nekateri Poljaki, se je vladajoča stranka Zakon in pravičnost odzvala s poudarjanjem, da so Poljaki trpeli pod nacistično okupacijo, ko je bila zagrožena smrtna kazen za ljudi, ki so Judom pomagali.

Jad Vašem: Izraz poljsko taborišče je potvarjanje

Iz muzeja holokavsta Jad Vašem v Jeruzalemu so v soboto sporočili, da zakonu nasprotujejo, saj želi zamegliti zgodovinsko resnico o pomoči, ki so jo Nemci v času holokavsta dobivali od poljskega prebivalstva, a so dodali, da ni nobenega dvoma o tem, da izraz poljsko koncentracijsko taborišče predstavlja potvarjanje zgodovine.

Poljska se več let bori proti uporabi zvez, kot je "poljska taborišča smrti", ki nakazuje, da je Poljska vsaj delno odgovorna za taborišča, v katerih je nacistična Nemčija ubila na milijone ljudi, predvsem Judov. Taborišča so zgradili in upravljali nacisti po zasedbi Poljske leta 1939.

Potrjen predlog zakona tudi prepoveduje zanikanje, da je med drugo svetovno vojno ukrajinska uporniška vojska ubila okoli 100.000 Poljakov. Ta del zakona bo najbrž povečal napetosti med Poljsko in Ukrajino.

1,1 milijona mrtvih v Auschwitzu

Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau je nacistična Nemčija ustanovila 1940, vanj pa so prvotno zapirali poljske državljane. V prvem letu so v taborišču registrirali 8.000 Poljakov, navaja spletna stran Auschwitz.org. V taborišču je po ocenah zgodovinarjev umrlo oziroma bilo pobitih 1,1 milijona ljudi, velika večina med njimi je bila Judov.

V soboto je na 73. obletnico osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau potekal dan spomina na žrtve holokavsta.

J. R.