Na stotine palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih končalo gladovno stavko

Ni znano, katere zahteve so bile sprejete

27. maj 2017 ob 11:58

Tel Aviv - MMC RTV SLO/Reuters

Okoli 800 palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih, ki so vztrajali do sobote, je po 40 dneh končalo eno največjih gladovnih stavk zaradi razmer v zaporih. V stavki je bilo sicer vključenih okoli 1.300 zapornikov.

Zaporniki so začeli glasovno stavkati 17. aprila, zaradi razmer v zaporih in v podporo zapornikom pa so medtem potekali številni protesti na okupiranih palestinskih ozemljih Zahodni breg in Gaza.

Izraelska zaporniška služba je po poročanju Reutersa sporočila, da je več kot 800 zapornikov, ki so s stavko vztrajali do sobote, prenehalo stavkati po sporazumu o spremembi pogojev za nekatere zapornike, ki so sledili pogovorom z Mednarodnim odborom Rdečega križa (ICRC) in Palestinsko upravo.

Palestinska tiskovna agencija Maan news medtem poroča, da je po besedah vodje oddelka Palestinske osvobodile organizacije (PLO), ki se ukvarja z zaporniki, Ise Karaka do sporazuma prišlo po več kot 20-urnih pogajanjih med Marvanom Bargutijem, enim od voditeljev gibanja Fatah in najbolj znanim palestinskim zapornikom v Izraelu, ki je bil leta 2004 obsojen umora Izraelcev v času druge palestinske intifade na pet dosmrtnih kazni, in drugimi zaporniškimi voditelji ter Izraelsko zaporniško službo. Predstavnik Izraelske zaporniške službe sicer ni potrdil, da je bil Barguti prisoten na pogajanjih.

Zahtevali konec osamitev, možnost izobraževanja, zdravstveno oskrbo

Podrobnosti dogovora niso znane, Izraelska zaporniška služba pa je sporočila, da bodo za zapornike spet uvedli drugi mesečni družinski obisk, ki so ga v preteklosti ukinili. Zaporniki so med drugim sicer zahtevali tudi možnost izobraževanja, ustrezno zdravstveno oskrbo, konec zapiranja v samice in t. i. administrativnih pridržanj, v skladu s katerimi izraelske oblasti ljudi zapirajo brez sojenj ali celo obtožnic brez časovnih omejitev. Tako je bilo od osemdesetih let zaprtih na tisoče Palestincev. Izrael vztraja, da je ukrep nujen za preprečevanje napadov in za zaščito vojaških in policijskih sil.

V sredo je tudi Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Ra'ad Al Husein Izrael pozval, naj izboljša pogoje, v katerih drži zaprte Palestince.



Še vedno je hospitaliziranih 18 zapornikov, ki so sodelovali v stavki. V izraelskih zaporih je okoli 6.500 palestinskih zapornikov, zadnja glasovna stavka pa je potekala pod imenom "Svoboda in dostojanstvo". Od začetka izraelske okupacije Zahodnega brega, Vzhodnega Jeruzalema in Gaze leta 1967, so palestinski zaporniki izvedli več gladovnih stavk, več zapornikov pa je umrlo zaradi izraelske politike prisilnega hranjenja, poroča Maan news. Tiskovna agencija še poroča, da je izraelsko vrhovno sodišče nedavno razsodilo, da je prisilno hranjenje zapornikov v skladu z ustavo, a da so izraelski zdravniki sprejeli medicinsko etiko, po kateri je prisilno hranjenje oblika mučenja.

Zaporniki zaprti zunanj zasedenih ozemelj

Kot sporoča palestinska nevladna organizacija za zaščito pravic zapornikov Addameer, je večina od trenutnih palestinskih zapornikov zaprtih v zaporih znotraj Izraela, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom, ki prepoveduje pridrževanje Palestincev iz Zahodnega brega in Gaze zunaj zasedenih ozemelj. Aktivisti in organizacije za človekove pravice opozarjajo, da Izrael z zapiranjem ljudi razkraja palestinsko politične in družbene dejavnosti na zasedenih ozemljih. Po podatkih Addameerja je bilo v izraelskih zaporih vsaj enkrat v življenju 40 odstotkov palestinskih moških.

B. V.