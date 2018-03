Izraelska policija zaradi sumov korupcije zaslišala premierja Netanjahuja

Netanjahu pravi, da je žrtev "lova na čarovnice"

2. marec 2018 ob 17:31

Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters

Izraelska policija je zaslišala premierja Benjamina Netanjahuja in njegovo ženo. Zoper premierja potekajo štiri preiskave, ki ogrožajo njegovo politično prihodnost.

Policija je potrdila, da je njena protikorupcijska enota vsakega izmed njiju zasliševala več ur, ni pa sporočila, ali je bilo zaslišanje povezano s primerom, ki vključuje največje telekomunikacijsko podjetje v državi Bezek Izrael Telekom.

Gre za eno izmed štirih preiskav zoper premierja in njegove sodelavce, ki so bile oznanjene prejšnji mesec, poroča Reuters. Policija je februarja predlagala, naj se 68-letnega Netanjahuja ovadi zaradi podkupovanja v dveh drugih preiskavah korupcije. Netanjahu je kakršno koli krivdo zanikal in dejal, da je žrtev "lova na čarovnice".

V primeru podjetja Bezek oblasti pravijo, da so njegovi lastniki zagotovili Netanjahuju in njegovi ženi naklonjeno medijsko poročanje na spletnem portalu, ki ga nadzirajo, v zameno za usluge od regulatorjev. Podjetje krivdo zanika. Policija še ni predlagala ovadb v tem primeru.

Nekaj ur po zaslišanju je Netanjahu na družbenem omrežju Facebook objavil videoposnetek, v katerem je dejal, da je prepričan, da preiskave ne bodo ničesar ugotovile. Medtem ko je bil premier zaslišan v svoji uradni rezidenci v Jeruzalemu, je bila njegova žena zaslišana na policijski postaji v Tel Avivu. Njen odvetnik je dejal, da bi Sara Netanjahu lahko postala osumljenka.

Policija je sicer aretirala glavnega delničarja podjetja Bezek Šaula Eloviča in Nira Hefeca, nekdanjega Netanjahujevega tiskovnega predstavnika. Oba sta zanikala krivdo. Po poročanju izraelskih medijev sta bila tudi onadva zaslišana v petek.

V povezavi s primerom je bil aretiran tudi Netanjahujev zaupnik Šlomo Filber, nekdanji generalni direktor na ministrstvu za komunikacije. Mediji poročajo, da je pripravljen pričati.

Protestniki zahtevajo odstop

Medtem se je pred rezidenco premierja zbralo nekaj deset protestnikov, ki so zahtevali njegov odstop. "Premier, ki je v preiskavi, ne more in ne sme sprejemati ključnih odločitev," je dejal eden izmed protestnikov, 63-letni ekonomist Šuki Koen.

Netanjahu, desničarski politik, je glavna politična osebnost Izraela te generacije. Na položaju je od leta 2009, skupaj pa je bil od leta 1996 na oblasti 12 let. Dejal je, da se bo potegoval za nov mandat na volitvah, predvidenih konec leta 2019.

V dveh drugih primerih, v katerih je policija predlagala, naj Netanjahuja ovadijo, je končna odločitev glede pregona v rokah državnega tožilca. Do odločitve bi lahko minilo več tednov ali celo mesecev.

Želel zagotoviti pozitivno poročanje?

V enem izmed primerov sumijo, da so Netanjahuja bogati poslovneži podkupili z darili, za katere policija pravi, da so vredna skoraj 300.000 ameriških dolarjev. Drug primer se nanaša na domnevni načrt zagotoviti pozitivno poročanje v največjem izraelskem časopisu v zameno za ukrepe, ki naj bi omejili distribucijo rivalskega časopisa.



Do zdaj so koalicijski partnerji Netanjahuju stali ob strani, češ da čakajo na potezo državnega tožilca. Politični analitiki medtem pravijo, da bi ta podpora lahko skopnela, če bi se preiskave zoper Netanjahuja okrepile.

Netanjahu bi se lahko določil tudi za predčasne volitve, s čimer bi skušal zavlačevati postopke v času kampanje. Zadnje ankete kažejo, da ima njegova stranka Likud prednost pred preostalimi parlamentarnimi strankami. Obenem pa ankete kažejo tudi, da več kot polovica Izraelcev verjame policiji in meni, da bi moral premier odstopiti. Tretjina jih meni, da bi moral ostati na položaju.

B. V.