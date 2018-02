Izrael: Policija predlaga obtožnico proti Netanjahuju zaradi podkupovanja

Odločitev je v rokah tožilca

13. februar 2018 ob 23:01

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Izraelska policija je državnemu tožilstvu predlagala vložitev obtožnice proti Benjaminu Netanjahuju zaradi suma korupcije in podkupovanja. "Preiskava ne bo pokazala ničesar," je v odzivu dejal izraelski premier.

Policija je v izjavi zapisala, da ima dovolj dokazov za obtožnico zoper Netanjahuja zaradi podkupovanja, poneverbe in zlorabe zaupanja, in sicer v dveh ločenih primerih. Od začetka preiskave, ki je trajala več kot leto dni, so Netanjahuja že večkrat zaslišali, sam pa še vedno zanika vse očitke.

Prvi primer se nanaša na sprejem daril, gre za primer pod imenom Primer 1000 (Case 1000). Po navedbah policije je izraelski premier od hollywoodskega producenta in izraelskega državljana Arnona Milchana ter več drugih podpornikov v več letih prejel darila v vrednosti več kot 280.000 dolarjev (okoli 226.000 evrov). BBC navaja poročanje izraelskega časopisa Haaretza, da se je Netanjahu po prejemu daril, med njimi penine, cigar in nakita, zavzel za sprejetje t. i. zakona Milchan, po katerem so Izraelci, ki se vrnejo iz tujine, deset let oproščeni plačevanja davkov. Še en primer poneverbe in zlorabe zaupanja pa je povezan z avstralskim milijarderjem Jamesom Packerjem. Izraelski TV-kanal Channel 10 je decembra poročal, da je Packer preiskovalcem povedal, kakšna darila je izročil zakoncema Netanjahu.

Drugi primer, znan pod imenom Primer 2000 (Case 2000), se nanaša na podkupnino, ki naj bi jo Netanjahu prejel od znanega izraelskega časopisnega založnika. Kot poroča BBC, naj bi Netanjahu od izdajatelja izraelskega časopisa Yediot Aharonot zahteval pozitivno poročanje v zameno za oviranje konkurenčnega medija, med drugim "skozi zakonodajo in druge načine". Policija je ob tem sporočila, da bi morali obtožnico vložiti tudi proti uredniku časopisa Arnonu Mozesu.

Končno odločitev o obtožnici bo sprejel urad državnega tožilca, kar pa bi lahko trajalo še več mesecev.

"Ostal bom na položaju"

Netanjahu je v televizijskem nagovoru, le nekaj minut za tem, ko je svoje priporočilo objavila policija, zavrnil njene navedbe in dodal, da bo ostal na položaju. Kot je zatrdil, je vedno deloval v dobro naroda, policiji pa je očital lov na čarovnice. "Nadaljeval bom odgovorno in zvesto vodenje Izraela, vse dokler me boste državljani Izraelca izbrali, da vas vodim," je dejal in zatrdil, da je prepričan, da bo tudi na prihodnjih volitvah, ki so napovedane za november prihodnje leto, zmagal.

To niso prve obtožbe proti Netanjahuju, povezane z nedovoljenim sprejemom daril. Policija je namreč že po koncu njegovega prvega mandata na položaju premierja predlagala vložitev kazenske obtožnice proti njemu in njegovi ženi zaradi zadržanja uradnih daril, ki bi morala preiti v državno last. Obtožbe so pozneje umaknili. Julija leta 2015 pa sta bila zakonca obtožena, da sta z državnimi sredstvi poravnala zasebne storitve. Tudi te obtožbe so umaknili, poroča BBC.

Po besedah izraelske ministrice za pravosodje Ajelet Šaked premier, proti kateremu vložijo obtožnico, ni dolžan odstopiti s položaja. A v zadnjih mesecih je šlo na ulice že več deset tisoč Izraelcev, ki so zahtevali premierjev odstop.

Zaradi obtožb v povezavi s korupcijo je leta 2008 že odstopil tedanji izraelski premier Ehud Olmert.

K. T.