Izraelske zračne sile napadle Gazo

Netanjahu: Iran je grožnja našemu svetu

18. februar 2018 ob 11:40

Gaza,München - MMC RTV SLO, STA

Izraelska vojaška letala so v soboto pozno zvečer napadla več ciljev v Gazi, potem ko so bili predtem v eksploziji na obmejnem območju z Gazo ranjeni štirje izraelski vojaki.

Letalski napad so izvedli, potem ko je v soboto popoldne na meji z Gazo razneslo improvizirano eksplozivno telo, pri čemer so bili ranjeni štirje vojaki, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Dva vojaka sta huje ranjena, vendar nista v smrtni nevarnosti, je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Izraelski mediji poročajo, da gre za enega najhujših incidentov na meji z Gazo od izraelskih napadov na Gazo poleti 2014. Takrat je bilo po podatkih ZN-a ubitih 2.251 Palestincev, od tega 1.462 civilistov, na izraelski strani pa je umrlo 67 vojakov in štirje civilisti.

Kot poroča izraelski časnik Haaretz, so izraelska letala napadla 18 tarč palestinskega gibanja Hamas, ki ga Izrael krivi za vse dogajanje v Gazi in izstrelitve raket na Izrael. Gre za druge izraelske napade na Gazo v zadnjih 24 urah, do njih pa je prišlo po eksploziji razstrelivne naprave in rakete, ki je padla na streho hiše v izraelskem mestu in jo delno poškodovala. V izraelskih napadih sta bila po podatkih palestinskega ministrstva v Gazi lažje ranjena dva človeka.

Ubita 17-letna Palestinca

Ministrstvo za zdravje v Gazi je medtem sporočilo, da sta bila v streljanju izraelskih vojakov vzhodno od Rafe na jugu Gaze ubita 17-letna Palestinca. Izraelska vojska sicer trdi, da je izstrelila nekaj opozorilnih strelov proti skupini Palestincev, ki so se po letalskem obstreljevanju približevali mejni ograji.

Gaza je palestinsko ozemlje, ki je pod izraelsko vojaško zasedbo od leta 1967. Leta 2005 je Izrael z območja umaknil okoli 8.000 judovskih naseljencev, ki so živeli v nezakonitih naselbinah, in vojsko, a je ohranil nadzor nad mejami, zračnim prostorom in ozemeljskimi vodami Gazi, zaradi česar ZN opozarja, da Izrael še vedno izvaja okupacijo. Ob tem Izrael od leta 2007 izvaja strogo zaporo Gaze, zaradi katere v enklavi vlada humanitarna katastrofa. ZN opozarja, da bo Gaza, kjer živi okoli dva milijona ljudi, do leta 2020 neprimerna za življenje. Izrael je od leta 2005 izvedel več obsežnih dlje trajajočih napadov na Gazo, pri čemer je umrlo na tisoče civilistov, velik del infrastrukture pa je uničen.

Netanjahu v Münchnu proti Iranu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na varnostni konferenci v Münchnu dogodek v Gazi označil za "zelo resen". Ob tem je Iran označil za "največjo grožnjo našemu svetu". Dejal je, da Izrael "ne bo dopustil iranskemu režimu, da nam okoli vratu natakne zanko terorja".

Ob tem je povlekel vzporednico med jedrskim sporazumom svetovnih sil z Iranom iz leta 2015 in münchenskim sporazumom iz leta 1938, katerega namen je bil zadovoljiti nacistično Nemčijo. Sporazum iz leta 2015 je po besedah Netanjahuja "osvobodil nevarnega iranskega tigra".

Netanjahu je v Münchnu Iran spet obtožil, da je nedavno iz Sirije v Izrael poslal brezpilotno letalo, ki ga je Izrael sestrelil. T. i. brezpilotnik je bil sicer sestreljen nad Golansko planoto, ki je sirsko ozemlje pod izraelsko vojaško zasedbo od leta 1967. Iran zanika, da je bilo letalo njihovo.

B. V.