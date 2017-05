Hamas v novem političnem dokumentu mehča svoja stališča

Prvi politični dokument po letu 1988

2. maj 2017 ob 09:39,

zadnji poseg: 2. maj 2017 ob 09:59

Gaza - MMC RTV SLO

Palestinsko gibanje Hamas je objavilo nov politični dokument, prvi po ustanovni listini iz leta 1988, v katerem mehča svoja stališča in se distancira od antisemitizma.

Hamas oziroma Islamsko uporniško gibanje (arab. Harakat al Mukavama al Islamija)

je objavil Dokument splošnih načel in politik, v katerem se tudi uradno delno odmika od vsebine ustanovne listine, objavljene pred skoraj 30 leti. Tako zdaj prvič uradno izraža pripravljenost sprejeti začasno palestinsko državo v mejah pred vojno leta 1967, v kateri je Izrael zasedel palestinska ozemlja Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem.

Novi dokument, za katerega Hamas pravi, da ne nadomešča ustanovne listine, pa ustanovitev palestinske države v teh mejah označuje le kot korak do "osvoboditve" celotnega ozemlja historične Palestine zahodno od reke Jordan. Gre za mehčanje Hamasovih stališč, saj je gibanje pred tem zavračalo kakršne koli ozemeljske kompromise, poroča BBC. Ob tem pa Hamas sporoča, da še vedno ne priznava pravice Izraela do obstoja na katerem koli delu ozemlja Palestine ali da se odreka oboroženemu uporu.

Odmik od antisemitizma

Pomemben odmik od listine iz leta 1988 je tudi v retoriki glede Judov. Hamas je bil namreč dolga leta kritiziran zaradi antisemitskega jezika stare listine, ki je govorila o potrebi po spopadu s "hujskaškimi Judi". Jude je listina ob tem obtoževala nadziranja svetovnih medijev in odgovornosti za francosko revolucijo, Judi pa naj bi - tako listina iz leta 1988 - stali za tajnimi združbami in naj bi nadzirali imperialistične države.

Kot poroča BBC, naj bi bilo besedilo novega dokumenta poskus Hamasa, da zmehča svojo podobo. V njem Hamas pojasnjuje, da njegov boj ni proti Judom, pač pa proti "okupatorskim sionističnim agresorjem". Predstavnik Hamas Favzi Barhum je dejal, da daje dokument gibanju "možnost povezati se z zunanjim svetom". "Naše sporočilo svetu je: Hamas ni radikalen. Mi smo pragmatično in civilizirano gibanje. Ne sovražimo Judov. Borimo pa se proti tistim, ki okupirajo naše ozemlje in ubijajo naše ljudstvo". Kot dodajajo v gibanju, se "Hamas ne bori proti Judom, ker so Judje, pač pa se bori proti sionistom, ki okupirajo Palestino. A sionisti so tisti, ki neprestano identificirajo judovstvo in Jude z njihovim lastnim kolonialnim projektom in nezakonito entiteto".

Dokument Izrael označuje za "sionistični projekt". Ob tem gre za "rasistični, agresivni, kolonialni in ekspanzionistični projekt, ki temelji na kraji lastnine drugih," piše v dokumentu. Ta "projekt" pa je "sovražen do palestinskega ljudstva in njihovi težnji po svobodi, osvoboditvi, vrnitvi in samoopredelitvi", dele dokumenta navaja palestinska tiskovna agencija Maan News.

Hamas ob tem vztraja na legitimnosti oboroženega upora proti okupaciji, čeprav je sprejel tudi oblike nenasilnega upora. Hamas kot celota oziroma v nekaterih primerih njegovo oboroženo krilo Izrael, ZDA in EU označujejo za teroristično skupino. Drugo najvišje sodišče EU-ja je sicer konec leta 2014 odredilo umik Hamasa s seznama terorističnih organizacij, pri tem pa je navedlo postopkovne napake pri prvotni uvrstitvi gibanja na seznam. Ta je bila po mnenju sodišča namreč posledica zaključkov na podlagi medijskih zapisov in zapisov na spletu, ne pa preučitve Hamasovih dejanj. Sodišče je sicer dodalo, da gre za odločitev tehnične narave, ne pa za ponovno preučitev oznake Hamasa za teroristično skupino.

Zamolčana Muslimanska bratovščina

Hamas se v novem dokumentu distancira tudi od Muslimanske bratovščine, egiptovskega islamističnega gibanja, ki je svojo prvo vejo zunaj Egipta ustanovilo ravno v Palestini, in sicer v Jeruzalemu leta 1946, dve leti pred ustanovitvijo Izraela. Čeprav je Muslimanska bratovščina Hamasova materinska organizacija, je gibanje v novem dokumentu ne omenja, kar po mnenju analitikov predstavlja željo po izboljšanju odnosov z Egiptom in Zalivskimi državami, kjer je bratovščina prepovedana. Egiptovske oblasti pod predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem to organizacijo označujejo za teroristično.

Gaza, kjer Hamas vlada od volitev leta 2006, je zaradi njegove takratne zmage pod izraelsko blokado, v kateri pa sodeluje tudi Egipt. Zaradi nje 1,9 milijona Palestincev na območju v velikosti 365 kvadratnih kilometrov živi v nemogočih razmerah. Potem ko je oblast v Egiptu prevzel Sisi, so se odnosi med Hamasom in Kairom poslabšali, v zadnjih časih pa vendarle prihaja do njihovega izboljšanja.

Hamas ohranja stališče glede palestinskih beguncev, katerih pravica do vrnitve je "neodtujljiva" in "naravna pravica, tako individualna kot kolektivna". Pravico palestinskih beguncev do vrnitve na svoje domove v današnjem Izraelu oziroma odškodnine potrjujejo tudi številne resolucije Generalne skupščine ZN-a, predvsem resolucija 194.

Izrael: Hamasu ne bo uspelo

Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so se že odzvali na Hamasov dokument. Predstavnik premierja David Keyes je dejal, da Hamas "želi preslepiti svet, a mu ne bo uspelo". "Zgradili so teroristične tunele in izstrelili tisoče in tisoče raket na izraelske civiliste. To je pravi Hamas," je dejal Keyes.

Boris Vasev