Jemen: Hutijevski uporniki pripravljeni za premirje

Vojna traja več kot štiri leta

19. november 2018 ob 10:12

Sana - MMC RTV SLO

Hutijevski uporniki v Jemnu so sporočili, da so pripravljeni uveljaviti premirje, če je to pripravljena storiti tudi vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov (ZAE), ki jih napada.

"Če oni res želijo mir za prebivalce Jemna, smo pripravljeni zamrzniti in ustaviti vojaške operacije na vseh frontah, da bi dosegli pravičen in časten mir," je po poročanju Al Džazire na Twitterju sporočil Mohamed Ali Al Huti, vodja vrhovnega revolucionarnega odbora hutijevskih upornikov.

Al Huti je uporniške sile pozval, naj se zadržijo in ne izvajajo napadov, dodal pa je, da bodo uporniki kot znak dobre volje končali napade z brezpilotnimi letali in raketami na Savdsko Arabijo, ZAE in njegove jemenske zaveznike. S tem naj bi izničili vsakršno opravičilo za napade ali blokado, ki jih izvaja koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in ZAE-ja.

Uporniki sicer pravijo, da so njihovi raketni napadi povračilo za tisoče zračnih napadov Riada in Abu Dabija v Jemnu od marca 2015.

Umrlo več kot 56.000 ljudi

Po nedavni oceni je v jemenski vojni umrlo več kot 56.000 ljudi, stopnjujejo pa se mednarodni pritiski za konec sovražnosti. Zaradi vojne polovici prebivalcev Jemna, kar 14 milijonom ljudi, grozi lakota.

Kot je poročal poročevalec Al Džazire Mohamed Adov, so hutijevski uporniki dejali, da so odločitev sprejeli po pozivu posebnega odposlanca ZN-a Martina Griffithsa. Katarska televizija poroča, da je oznanitev upornikov "zelo pomembna" za milijone Jemencev, ki jim grozi lakota.

Velika Britanija naj bi v Varnostnem svetu ZN-a v ponedeljek predstavila osnutek resolucije o tej vojni.

Za začetek mirovnih pogovorov si prizadeva posebni odposlanec Griffiths, ki naj bi ta teden odpotoval v jemensko glavno mesto Sana, ki je pod nadzorom upornikov. Tam naj bi se sestal z njihovim vodjo Abdulom Malikom Al Hutijem.

Odpotoval bo tudi v Hudejdo, kjer bo razpravljal o načrtih ZN-a za prevzem nadzora nad pristaniščem in nadzorovanje prihoda pomoči. Pristanišče pod nadzorom upornikov je glavna vstopna točka za humanitarno pomoč in blago, pred vojno pa je prek njega v državo prišlo 70 do 80 odstotkov uvoza.

Prejšnji teden so provladne sile prekinile ofenzive za prevzem pristanišča po več dneh neprestanih zračnih napadov.

Mirovni pogovori do konca leta?

Griffiths je dejal, da sta mu obe strani dali "trdna zagotovila", da sta zavezani udeležbi na mirovnih pogovorih, ki naj bi bili na Švedskem pred koncem leta. Tako Savdska Arabija kot ZAE sta sporočila, da podpirata pogovore pod pokroviteljstvom ZN-a.

Vojna v Jemnu se je začela leta 2014, ko je vlada poleti skrčila subvencije za gorivo, s čimer je povzročila množične proteste v Sani. Hutijevski uporniki so to izkoristili in s severa države odšli v glavno mesto, kjer so z oblasti vrgli vlado predsednika Abd Rabuja Mansurja Hadija.

Marca 2015 je v vojno vstopila koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in ZAE-ja, ki naj bi v Jemnu izvedla več kot 18.000 zračnih napadov. Skoraj tretjina jih je zadela civilne tarče, kot so šole, tržnice in bolnišnice.

B. V.