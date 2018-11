Jemenska kriza: zaradi lakote umrlo 85.000 otrok

V Hudajdi se nadaljujejo spopadi

21. november 2018 ob 07:27

Sana

Po podatkih humanitarne organizacije Save the Children je v triletni vojni v Jemnu zaradi lakote umrlo okoli 85.000 otrok, mlajših od pet let.

Nevladna organizacija, ki ima sedež v Veliki Britaniji, dodaja, da je število enako celotni populaciji toliko starih otrok v Birminghamu, drugem največjem britanskem mestu, poroča BBC. Natančno število žrtev je zelo težko pridobiti. Humanitarni delavci pravijo, da so številne žrtve neprijavljene, saj le polovica zdravstvenih ustanov v državi deluje, veliko ljudi pa je prerevnih, da bi lahko dostopala do njih.

Save the Children je tako oceno podal glede na podatke Združenih narodov. Med aprilom 2015 in oktobrom 2018 naj bi umrlo približno 84.700 otrok, ki so mlajši od pet let. Če se razmere ne bodo spremenile, bo – glede na pretekle raziskave – zaradi akutne nedohranjenosti vsako leto umrlo od 20 do 30 odstotkov otrok. ZN je v zadnjem mesecu opozoril, da je 14 milijonov ljudi v Jemnu na robu lakote, od tega je polovica otrok. Če se bo vojna nadaljevala, grozi tej državi na jugozahodu Arabskega polotoka najhujša humanitarna kriza v 100 letih.

Pomoč iz Savdske Arabije in ZAE

Zaradi vojne pada vrednost jemenskega riala, hkrati naraščajo cene hrane, posledično pa ima vse več družin težave pri preskrbi s hrano. Pri Save the Children so izpostavili zapore, ki ogrožajo vse več ljudi. Medtem so Savdska Arabija in Združeni arabskim emirati ob tem napovedali, da bodo državi, ki se spoprijema s humanitarno katastrofo, pomagali s 500 milijoni dolarjev, kar bodo namenili za boj proti pomanjkanju hrane.

Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so na čelu sunitske koalicije, ki je marca 2015 začela letalske napade na hutijevske upornike v Jemnu. Na koalicijo vedno znova letijo očitki o odgovornosti za smrt številnih civilistov v državi. Oblikovali so jo kmalu po tem, ko so uporniki ob koncu leta 2014 prevzeli nadzor nad prestolnico Sano in drugimi deli države.

Zasedli so večji del zahodnega dela države in prisilili predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija, da je pobegnil v tujino. V notranjepolitični spor so se vmešali Iran, koalicija arabskih držav pod vodstvom Savdske Arabije ter Združeni arabski emirati, ki so hoteli vzpostaviti novo vlado. A brez vidnejšega uspeha, še huje, v ofenzivnih napadih nemalokrat ubijajo civiliste, med njimi tudi otroke. Po podatkih ZN-a je bilo v spopadih ubitih najmanj 10.000 ljudi, med njimi tretjina civilistov, še 55.000 jih je bilo ranjenih.

Še dodatno so položaj poslabšali spopadi za pomembno pristaniško mesto Hudajdo, ki je v rokah upornikov in prek katerega je Jemen uvažal večino hrane. Zaradi spopadov je v Hudajdi po neuradnih podatkih organizacije Save the Children ogroženih 150.000 otroških življenj.

