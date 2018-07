Jezni domačini iz maščevanja pobili 300 ogroženih krokodilov

Na farmi krokodilov gojili dve ogroženi vrsti

16. julij 2018 ob 11:10

Džakarta - MMC RTV SLO

Jezni vaščani so se z noži, kladivi in kamenjem znesli nad nekaj manj kot 300 krokodili, potem ko je eden od krokodilov ubil njihovega sovaščana.

Incident se je zgodil, ko je ubiti 48 let star moški vstopil na območje, kjer so gojili to posebno vrsto zaščitenih krokodilov in ga je eden od njih napadel.

Po pokopu sovaščana so se jezni vaščani odpravili na farmo in pobili vse krokodile, ki so jih z vrvjo vlekli iz vode in jih nato brutalno ubili, njihova trupla pa zložili na kup.

Dve vrsti ogroženih krokodilov

Na krokodilji farmi so od leta 2013 gojili dve vrsti ogroženih krokodilov, in sicer morskega krokodila in krokodila Nove Gvineje, in sicer z namenom, da ohranijo vrsto, nekaj pa so jih ubili za tržne namene, poroča Al džazira.

Farma ni bila ograjena

Eden od pogojev lokalne skupnosti, ki se je sicer strinjala z odprtjem krokodilje farme, je bil ta, da je farma zagrajena in krokodili ne ogrožajo življenj domačinov. Ker lastnik ni upošteval njihovih zahtev in se je zgodil neljubi incident, so se vaščani plazilcem maščevali, da se dogodek ne bi ponovil.

K. Št.