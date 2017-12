Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Številni v poslopju niso vedeli za požar. Foto: Reuters Dodaj v

Južna Koreja: V požaru umrlo 29 ljudi

Nekateri skočili na posebne podloge

21. december 2017 ob 18:26

Seul - MMC RTV SLO, STA

V velikem požaru v športnem centru v Ječeonu v Južni Koreji je umrlo 29 ljudi, večina izmed njih v savni.

Požar je izbruhnil okoli 16. ure po krajevnem času in hitro zajel celotno osemnadstropno stavbo, pri čemer so številni tudi zaradi hitrega širjenja strupenih plinov ostali ujeti v njej.

20 smrtnih žrtev so reševalci našli v savni, druge pa v drugih delih poslopja, ki gosti še fitnes, javno kopališče in restavracije. Številne izmed žrtev se najverjetneje niso zavedle požara, dokler ni bilo že prepozno, da bi se rešili.

Televizijski posnetki so prikazovali stavbo v plamenih in številne ljudi, ki so na rešitev čakali na zunanji terasi. Nekateri so iz stavbe skočili na posebne podloge, ki so jih na tleh pripravili reševalci in gasilci. Na območje je prihitelo več deset gasilskih tovornjakov in več kot 100 gasilcev.

Požar, ki naj bi izbruhnil na parkirišču v prvem nadstropju stavbe, je gasilcem uspelo v pretežni meri pogasiti, a število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj gasilci še vedno preiskujejo poslopje.

