Kanadski par bo moral prvi božič po 70 letih preživeti ločeno

Hčerka para je obupana

20. december 2017 ob 12:01

Ottawa - MMC RTV SLO

Starejša kanadska zakonca sta povsem strta, potem ko sta izvedela, da bosta prvič v 70 letih ločena in bosta božič preživljala vsak na svojem koncu.

91-letnemu Herbertu Goodinu so sporočili, da mora zapustiti dom za oskrbovance, kjer živi s svojo 89-letno soprogo Audrey, in se preseliti v dom za starejše občane, pol ure vožnje od dozdajšnje ustanove.

Ustanova za dolgotrajno oskrbo v kraju Perth-Andover v provinci New Brunswick je paru sporočila, da se mora Goodine preseliti še ta konec tedna. Njuna zgodba je sprožila ogorčenje po vsej državi, poroča BBC.

"Ko sem se včeraj pogovarjala s svojimi starši, sem poslušala svojo mamo, kako joka, v ozadju pa sem lahko slišala svojega očeta," je zapisala njuna hčerka Dianne Phillips na Facebooku. "Moja mama mi je rekla - božiča je za naju zdaj konec, to so najhujši božični prazniki, kar jih bova kdaj imela. Zakaj niso mogli počakati do konca praznikov?"

Kanadčani ogorčeni

Spletni zapis Phillipsove je bil od nedelje, ko ga je objavila, deljen kar 15.000-krat.

Kot je povedala Phillipsova, je v petek prejela klic deželnega urada, ki nadzira dolgoročno oskrbo starejših, češ da bodo morali njenega očeta, katerega zdravje se je v zadnjem času poslabšalo, preseliti v dom z višjo ravnjo oskrbe. Ker se ni mogla takoj odločiti, kako in kaj, je bil odločitev "prisiljen" sprejeti urad. Phillipsova pravi, da je prosila, naj z očetovo premestitvijo počakajo vsaj teden dni, da bi lahko starša preživela božič skupaj, a so jo zavrnili.

Dom se brani

Poteza doma za oskrbovance je naletela na plaz kritik in ogorčenja iz cele Kanade, zato se je odzvala tudi upravnica doma Jennifer Eagan.

"Ko potrebe oskrbovanca prerastejo naše zmožnosti in ko moramo zaradi poslabšanja njegovega stanja na novo oceniti njegove sposobnosti, se moram držati pravil in zakonsko postavljenih regulativ," je sporočila. "V bistvu je nezakonito, če ne bi upoštevala pravil in bi lahko izgubila licenco. Na tej točki je bila odločitev sprejeta in ni več v mojih rokah. Ni važno, kateri čas leta je. Tokrat se je pač zgodilo tik pred božičem, kar se strinjam, da ni prijetno, a je žal tako."

Phillipsova je za kanadski CBC povedala, da bo njen oče v novem domu ostal mesec dni, dokler ne najdejo stalnega doma, ki bi ustrezal obema staršema.

