Katalonci množično zahtevali izpustitev priprtih politikov

Sindikati: Ne gre za separatistični protest

15. april 2018 ob 16:02

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

V osrčju Barcelone je več sto tisoč ljudi protestiralo proti priprtju devetih politikov, zagovornikov neodvisnosti, in za možnost vrnitve domov sedmih politikov v izgnanstvu, med drugim nekdanjega predsednika Carlesa Puigdemonta.

Policija ocenjuje, da se je zbralo 315.000 ljudi, medtem ko organizatorji navajajo številko 750.000, poroča Catalan News. Za protesti stojita civilnodružbeni gibanji Omnium Cultural, ki ga je pred priprtjem vodil aktivist Jordi Cuixart, in Katalonska narodna skupščina (ANC), katere vodja je zadnji kandidat za predsednika Katalonije Jordi Sanchez, ki je prav tako v priporu.

Protestniki so oblečeni v rumeno - barvo solidarnosti z zaprtimi politiki - v osrčju Barcelone zahtevali njihovo izpustitev in pravico za vrnitev domov tistih v "prostovoljnem izgonu". Organizatorji so shod poimenovali Prostor za demokracijo in soobstoj, po njihovih navedbah pa je protestnike v katalonsko prestolnico pripeljalo tudi več kot 900 avtobusov.

Separatistična aktivista Cuixart in Sanchez, zadnji kandidat za voditelja regije, ki pa funkcije zaradi pripora ne more nastopiti, sta v priporu že skoraj pol leta. V priporu je tudi več zagovornikov neodvisnosti iz političnih vrst - odstavljeni podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras, nekdanji predsedniški kandidat Jordi Turull, nekdanja predsednica parlamenta Carme Forcadell in odstavljeni člani parlamenta Joaquim Forn, Joseph Rull, Raul Romena ter Dolors Bassa.

Strah pred nepravično obravnavo

V tujini so odstavljeni predsednik Carles Puigdemont in Anna Gabriel, Marta Rovira, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí ter Toni Comín. Vsi so kot razlog za prebeg navedli strah pred nepravičnim sojenjem na španskem sodišču.

Protest je potekal deset dni po nemški zavrnitvi izročitve nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta Španiji, ki ga obtožuje upora in zlorabe javnih sredstev za organizacijo referenduma o neodvisnosti 1. oktobra lani, za kar mu skupno grozi 38 let zapora.

Nemško sodišče je Puigdemonta ob plačilu varščine izpustilo. Špansko tožilstvo je Nemčiji prejšnji teden sicer predalo nove informacije, ki naj bi potrdile uporabo nasilja in upravičilo španske obtožbe zoper nekdanjega katalonskega predsednika.

Shod podprli tudi sindikati

Protest sta podprli katalonski veji dveh največjih španskih sindikatov CCOO in UGT, kar je sprožilo nemir med nekaterimi člani, ki ne podpirajo neodvisnosti te španske pokrajine. "Tako kot drugje v katalonski družbi obstajajo nasprotja tudi med člani sindikata," je dejal generalni sekretar katalonske veje UGT-ja Camil Ros. Kot je dodal, ne gre za separatistični protest. "Čas je za gradnjo mostov. Katalonske težave se ne da rešiti na sodiščih, ampak z dialogom in politiko," je prepričan.

