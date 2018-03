Špansko vrhovno sodišče: Puigdemontu grozi 38 let zapora

Sodišče potrdilo pregon za 25 katalonskih politikov

23. marec 2018 ob 15:56,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 16:11

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko vrhovno sodišče je 13 katalonskih politikov, med njimi tudi nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, v povezavi z dogajanjem okoli neodvisnosti Katalonije obtožilo upora, za kar jim grozi do 30 let zapora.

Sodišče je v primeru katalonske neodvisnosti preiskovalo 28 katalonskih politikov in odredilo pregon za 25 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News.

Sodnik Pablo Llarena Puigdemontu očita, da je organiziral referendum o neodvisnosti Katalonije kljub prepovedi in nevarnosti nasilnih incidentov. Za kaznivo dejanje upora, ki je v španski zakonodaji definiran kot vstaja z uporabo nasilja, je zagrožena kazen do 30 let zapora.

Upora je obtožen tudi kandidat za novega predsednika Katalonije Jordi Turull. Sodnik je dejal, da je Turull kot tiskovni predstavnik katalonske vlade usmerjal mobilizacijo podpornikov neodvisnosti te španske pokrajine.

Pregon zaradi upora je bil sprožen tudi proti devetim članom odstavljene katalonske vlade, med drugim proti nekdanji predsednici katalonskega parlamenta Carme Forcadell, nekdanjemu katalonskemu podpredsedniku Oriolu Junquerasu ter namestnici vodje stranke ERC Marti Rovira, ki je v pismu pred zaslišanjem sporočila, da je poiskala politični azil, poroča Catalan News.

Upora sta obtožena tudi vodji vplivnih civilnodružbenih gibanj Jordi Sanchez in Jordi Cuixart.

Zloraba javnih sredstev

Vseh 14 članov Puigdemontovega kabineta je obsojenih tudi zlorabe javnih sredstev. Devet članov kabineta, vključujoč Puigdemonta, je tako obtoženih upora in zlorabe sredstev, za kar jim skupno grozi 38 let zapora, preostalih pet članov pa zlorabe javnih sredstev, za kar jim grozi osem let zapora, še poroča Catalan News.

Sedem katalonskih politikov je obtoženih državljanske nepokorščine, za kar pa ni predvidena zaporna kazen.

"Kljub večkratnim opozorilom o protiustavnosti in ničnosti, so izvršni organi Katalonije nadaljevali stalne in obsesivne dejavnosti za vzpostavitev t. i. državnih struktur, ki bi predstavljale temelj neodvisne države," je dejal sodnik.

Referendum kot nasilna vstaja

Posebej je poudaril protest deset dni pred prepovedanim referendumom o neodvisnosti, med katerim je več tisoč zagovornikov samostojne Katalonije nekaj ur oblegalo javno zgradbo, v kateri je policija opravljala preiskavo. Po navedbah sodnika je šlo za "nasilno vstajo", pri čemer je presodil, da so katalonski voditelji vedeli, da so tovrstna dejanja nujna za izvedbo prepovedanega referenduma, od katerega je bila odvisna razglasitev neodvisnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

J. R.