Katar in ZDA podpisale dogovor za boj proti financiranju terorizma

Tillerson: Dogovora ni spodbudila diplomatska kriza Katarja

11. julij 2017 ob 17:49

Doha - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sredi diplomatske krize z zalivskimi državami je Katar z ZDA podpisal dogovor o boju proti terorizmu, ki se osredotoča na iskanje in onemogočanje virov financiranja teroristov.

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson in katarski kolega Mohamed bin Abdulrahman al Tani sta v Dohi zanikala, da je dogovor spodbudila diplomatska kriza Katarja.

Državi bosta skušali bolje slediti virom financiranja skrajnih skupin, več pa bosta naredili tudi v smeri sodelovanja in deljenja informacij, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Tillerson je poudaril, da so dogovor oblikovali po odločitvi, ki so jo sprejeli maja na vrhu v Riadu, ko so se govorili, da bodo "izbrisali terorizem z obličja Zemlje", je pojasnil ameriški zunanji minister po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Katarski zunanji minister je podprl Tillersona v izjavi, ko je dejal, da "to ni neposredno ali posredno povezano z nedavno krizo in blokadami, s katerimi se spopada Katar".

Šejk je še dodal, da je Katar prva država v regiji, ki je z ZDA podpisala dogovor o boju proti financiranju terorizma, in pozval druge, naj sledijo Dohi in z Washingtonom podpišejo svoje dogovore.

J. R.