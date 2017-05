Kibernetski napad nevaren, kot bi "ukradli nekaj tomahawkov"

Iz Azije poročajo o novih napadih

O izsiljevalskem virusu WannaCry poročajo tudi iz Azije, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko virus dobil nov zagon, saj bodo ob začetku novega delovnega tedna mnogi zaposleni prižgali računalnike.

Virus, ki je v petek prizadel več kot 200.000 tarč v prek 150 državah, tudi v Sloveniji, se širi po elektronski pošti, prizadel pa je mnoga podjetja, bolnišnice, trgovska podjetja in šole po vsem svetu.

"Večina napadov poteka prek elektronske pošte, zato v nabiralnikih ljudi čaka še veliko 'min'," je opozoril strokovnjak iz Hongkonga Michael Gazeley.

Iz Azije, kjer je delovni dan že v polnem teku, tako poročajo o novih napadih. Energetski velikan PetroChina je sporočil, da je virus prizadel plačilni sistem na nekaterih njihovih bencinskih črpalkah, a da so sistem že vzpostavili. Virus se je razširil tudi na nekatere kitajske vladne ustanove, med drugim tudi na policijo. Po poročanju tehnološkega podjetja Qihoo 360 je izsiljevalski virus prizadel najmanj 20.000 računalnikov na Kitajskem, največ preglavic so imeli v šolah. "Trenutno so razmere znova umirjene, a ostajamo zelo previdni," je dodal Gazeley.

Za zdaj še obvladljivo

Podjetja so opozorila zaposlene, naj ne klikajo na nobene priloge ali povezave, ki jih najdejo v svoji elektronski pošti, nekatere južnokorejske šole pa so učencem prepovedale kar celotni dostop do svetovnega spleta. Iz Seula so sporočili, da so v državi našli devet primerov virusa, v Avstraliji pa so bila kljub resnim svarilom prizadeta le tri podjetja.

Kibernetski strokovnjaki po svetu so dejali, da se je širjenje virusa od petka upočasnilo, kar pa bi lahko bilo le zatišje pred viharjem. Napadalci - ali njihovi posnemovalci so lahko v tem času namreč razvili novo različico virusa. O tem je govoril Gazeley, ki je izjavil, da so pri nekaterih napadih odkrili nekoliko spremenjen virus, ki se ne širi prek elektronske pošte, temveč prek okuženih povezav na napadenih spletnih straneh. "Na ta način je bilo prizadetih več velikih azijskih podjetij, a tega nikakor ne želijo javno izdati," je dodal.

Virus sicer izkorišča ranljivosti v Microsoftovem operacijskem sistemu Windows, ki jih je prva odkrila ameriška obveščevalna Agencija za nacionalno varnost (NSA). Microsoft je po petkovem napadu izjemoma izdal varnostne popravke tudi za nekatere starejše različice operacijskih sistemov, kot je Windows XP, za katerega ne ponujajo podpore že vse od leta 2014.

"Klic streznitve"

Iz Microsofta so sicer sporočili, da upajo, da bo petkov napad za mnoge vlade pomenil "klic streznitve". Predsednik Microsofta Brad Smith je po poročanju BBC-ja kritiziral vlade in vladne službe ter njihove načine, na katere shranjujejo informacije. "Videli smo, da so se zaradi nepravilnega shranjevanja podatkov Cie mnoge informacije pojavile na WikiLeaksu, zdaj pa je šibkost sistema, ukradena od Agencije za nacionalno varnost (NSA), prizadela uporabnike po vsem svetu. Če bi ta napad primerjali z obrambnim sistemom, bi lahko rekli, da so ameriški vojski ukradli nekaj raket tomahawk. Upam, da se bodo vlade po svetu res zbudile."

Po ocenah ameriških strokovnjakov naj bi bila skupna škoda zaradi virusa do milijarde dolarjev.

