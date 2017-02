Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kim Dotcom se je pred preganjanjem umaknil na "oddaljeno" Novo Zelandijo, ki pa ga bo zdaj očitno izročila ZDA. Foto: Reuters Sorodne novice ZDA dobile "bitko" proti Dotcomu, "vojne" še ne Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kim Dotcom bo očtino izročen ZDA, kjer mu grozi zapor

Megaupload naj bi povzročil za 500 milijonov dolarjev škode

20. februar 2017 ob 17:33

Wellington - MMC RTV SLO/STA

Novozelandsko vrhovno sodišče je odločilo, da se zaradi obtožb o širjenju piratskih vsebin prek spletnega portala Megaupload ZDA lahko izroči internetnega mogotca Kima Dotcoma.

Dotcom je v kritičnem odzivu na spletnem družbenem omrežju Twitter poudaril, da je dokazal, da ga po novozelandski zakonodaji ne morejo izročiti z naslova obtožb v zvezi s kršenjem avtorskih pravic.

Sodišče njegovemu argumentu ni oporekalo, vendar pa je hkrati mnenja, da je veliko dokazov, zaradi katerih bi se Dotcomu lahko sodilo z naslova goljufanja. To pa da je osnova, na podlagi katere bi lahko bil izročen ZDA.

Grozi mu do 20 let zapora

Kimu Dotcomu, v Nemčiji rojenemu podjetniku z rojstnim imenom Kim Schmitz, ki pa ima stalno prebivališče na Novi Zelandiji, v primeru obsodbe zaradi piratstva v ZDA grozi do 20 let zaporne kazni.

Leta 2005 ustanovljeni Megaupload s sedežem v Hongkongu je bil leta 2010 na vrhuncu svojega delovanja in 13. najbolj priljubljena spletna stran na svetu, prek nje naj bi se takrat ustvarilo štiri odstotke celotnega spletnega prometa.

ZDA: Škode za 500 milijonov dolarjev

Obtožbe pristojnih organov v ZDA navajajo, da naj bi zdaj že ukinjeni Megaupload s ponujanjem piratskih kopij vsebin, kot so filmi in oddaje, imetnikom avtorskih pravic povzročil za okoli 500 milijonov dolarjev škode.

Dotcom, ki so ga aretirali v odmevni policijski raciji na njegovem domu v Aucklandu januarja 2012, zanika vse obtožbe. Megaupload naj bi bil po njegovih besedah pristna stran za izmenjavo vsebin, ki si je po najboljših močeh prizadevala nadzorovati morebitno kršenje avtorskih pravic.

Vendar pa je imela dnevno 50 milijonov uporabnikov, tako da naj ne bi mogla nadzorovati vseh vidikov njihovih aktivnosti. Dotcom obtožuje pristojne organe ZDA, da izvajajo maščevanje proti njemu v prid politično vplivnih hollywoodskih studiov.

