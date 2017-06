Kitajska: Eksplozijo pred vrtcem policija obravnava kot kaznivo dejanje

Druga tragedija, ki je pretresla vrtce

16. junij 2017 ob 08:58

Šudžou - MMC RTV SLO/STA

Po eksploziji, ki je v četrtek odjeknila pred vrtcem v mestu Šudžou na vzhodu Kitajske, je policija sporočila, da dogodek obravnava kot kaznivo dejanje, za katero je osumljen najmanj en človek.

V eksploziji, ki je odjeknila pred vhodom v vrtec popoldne, ko so starši prihajali po svoje otroke, je po zadnjih podatkih umrlo osem ljudi, 65 jih je bilo poškodovanih.

Lokalne oblasti so sporočile, da sta dva človeka umrla na kraju eksplozije, šest pa jih je poškodbam podleglo v bolnišnici. 65 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v kritičnem stanju, ostali se zdravijo v dveh bolnišnicah. Med ranjenimi ni otrok ali vzgojiteljev, zagotavljajo oblasti.

Na fotografijah, objavljenih na družbenih omrežjih, je sicer videti odrasle in otroke, ki ležijo na tleh. Nekateri od njih so okrvavljeni. Nek video posnetek, posnet v eni od bolnišnic, prikazuje odrasle in otroke, ki jim nudijo prvo pomoč.

Eksplodirala plinska jeklenka?

Policija o domnevnih vzrokih eksplozije molči. Po poročanju medijev naj bi eksplodirala plinska jeklenka na bližnji stojnici s hrano. O incidentu so že uvedli preiskavo.

Gre za drugo tragedijo, ki je v zadnjih tednih pretresla kitajske vrtce. V provinci Šandong na vzhodu države je 9. maja zagorel avtobus, ki je prevažal otroke iz vrtca, pri čemer je umrlo 11 otrok, vzgojitelj in voznik avtobusa. Slednji naj bi namenoma podtaknil požar v avtobusu, ker mu niso plačevali nadur.

B. V.