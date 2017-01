Kitajska je v novo leto vstopila v hudem onesnaženju

Redne prekoračitve znosnih količin smoga

2. januar 2017 ob 12:53

Peking - MMC RTV SLO

Prvi dan novega leta so v glavnem mestu Kitajske Pekingu zaznali 24-krat višjo koncentracijo trdih delcev v zraku, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

Več kot 100 poletov so odpovedali, prekinjene pa so vse medkrajevne avtobusne povezave s pekinškim letališčem. Peking pa ni edino mesto, ki se spopada s hudim onesnaženjem zraka. Rdeče opozorilo o visoki onesnaženosti, ki bo veljalo več dni, je namreč izdalo 24 mest, poroča britanski Guardian. Rdeče opozorilo je najvišja stropnja opozorila glede onesnaženosti.

V mestu Tjandžin blizu Peking je odpovedanih več kot 300 letov, gost smog pa naj bi vztrajal do 5. januarja. V mestu so bile zaprte vse avtoceste, saj je vožnja nevarna zaradi zelo slabe vidljivosti.

Guardian še poroča, da je zadnji dan lanskega leta Kitajska napovedala, da bo povečala proizvodnjo premoga na 3,9 milijarde ton do leta 2020.

Cena gospodarskega razvoja

Desetletja gospodarskega razvoja so zahtevale ceno tudi v obliki onesnaženega zraka v večjih kitajskih mestih. Glavni vir onesnaženja so elektrarne na premog, toplarne in železarne, zgoščene na severu države. Pozimi se količina smoga poveča zaradi ogrevanja milijonov ljudi.

Leta 2014 je Kitajska razglasila vojno proti onesnaževanju, a korenitih sprememb oblasti niso dosegle.

Decembra je na Kitajskem v smogu živelo 460 milijonov ljudi, ocenjuje organizacija za varstvo okolja Greenpeace. Ena izmed raziskav je pokazala, da je z onesnaženostjo zraka povezanih najmanj milijon smrti na leto, prispeva pa k tretjini vseh smrti v večjih mestih, toliko kot kajenje. Druga raziskava je ugotovila, da je v nekaterih delih Kitajske smog skrajšal pričakovano življenjsko dobo za pet in pol let.

B. V.