Kitajska mesta se že peti dan dušijo v smogu

Ponekod 20-kratno povečanje trdnih delcev v zraku

21. december 2016 ob 13:43

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Sever Kitajske se že peti dan spopada z izjemno visoko onesnaženostjo zraka, zaradi česar so odpovedali številne lete, omejili promet, zaprte pa so tudi številne tovarne in šole. V 24 mestih so v torek zaradi nevarne stopnje onesnaženosti razglasili rdeči alarm.

Rdeči alarm je izdan, ko je vrednost trdnih delcev štiri dni zapored višja od 200 mikrogramov ali ko je vrednost trdnih delcev več kot dva dni zapored višja od 300 mikrogramov oz. 24 ur nad 500 mikrogramov. V industrijskem predelu Fengnan v mestu Hebej je bila v sredo zjutraj vrednost trdnih delcev v zraku kar 579 miikrogramov na kubični meter. V Pekingu je bila zjutraj vrednost trdnih delcev 360 mikrogramov na kubični meter. Po merilih Svetovne zdravstvene organizacije je najvišja še varna vrednost 25 mikrogramov na kubični meter.

Peking je tako znova preplavilo na stotine inšpektorjev, ki preverjajo pravilno udeležbo v cestnem prometu, velja namreč pravilo lihih in sodih registrskih tablic, upoštevanje začasne prepovedi peke na žaru in drugih pravil.

Začasno zaprtje elektrarn, jeklarn in pristanišča naj bi po napovedih vplivalo tudi na ceno premoga. Kitajska je največja uporabnica premoga na svetu, v času vrhunca zime pa je povpraševanje po njem na višku.

Pritožbe, da so šole še vedno odprte

Številni prebivalci se pritožujejo, da ukrepi proti smogu niso učinkoviti. V Šidžjadžuangu v provinci Hebej so se prebivalci pritožili, da so bile šole odprte, čeprav je za mesto razglašen rdeči alarm, kitajske medije pa so preplavile podobe študentov iz province Henan, kako na prostem, medtem ko je zrak očitno čadast od smoga, opravljajo izpite. Oblasti v omenjenem mestu naj bi sicer že v ponedeljek izdale obvestilo, da pouka do preklica ne bo.

Kitajska je "vojno proti onesnaženju" začela pred dvema letoma. Okoljevarstveni minister Čen Džining je po torkovem sestanku dejal, da je zaradi sestave industrije in uporabe energetskih virov na severu Kitajske znižanje onesnaženja še posebej trd oreh, ki ga bo treba treti dolgo časa. "Kitajska dolgoročna vizija o čistem zraku terja čiščenje tako na strani industrije kot energije," je dejal Tonny Šje, direktor Kitajskega zavezništva za čist zrak. "Če se bomo osredotočali le na kratkoročne, nujne učinke, potem bo učinek zelo omejen."

Čeprav so se kazalci kakovosti zraka v Džing-Džin-Džiju (gre za ime, ki označuje območje Peking-Tjandžin-Hebej) v prvih 10 mesecih izboljšali, pa je po Šijevih besedah treba vzpostaviti posebno nadzorno strategijo pozimi, ko povečana uporaba premoga in neugodne vremenske razmere povzročata smog.

"Na kakovost zraka na območju Peking-Tjandžin-Hebej vpliva onesnaženje v Šanšiju, Notranji Mongoliji, Šangungu in Henanu, zato državni kabinet usklajuje aktivnosti v teh provincah," je dejal Šje v povezavi z očitki številnih, da lokalne oblasti na omenjenih območjih ne izvajajo vseh zakonodajnih postopkov za zmanjšanje onesnaženja.

