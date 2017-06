Kratkotrajno premirje med proruskimi separatisti in Ukrajinci na vzhodu dežele

Premirje vzpostavili zaradi obdobja žetve

24. junij 2017 ob 17:50

Doneck - MMC RTV SLO/STA

Oblasti samooklicane republike Doneck so sporočile, da je ukrajinska vojska večkrat prekršila dogovor o prekinitvi ognja, ki je na vzhodu Ukrajine zaradi prihajajoče žetve začel veljati danes.

Nova prekinitev ognja na vzhodu Ukrajine naj bi trajala do 31. avgusta. Za premirje sta se sprti strani na nedavnem srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v beloruskem Minsku dogovorili zaradi prihajajočega obdobja žetve.

Poleg predstavnikov kontaktne skupine za Ukrajino, ki jo sestavljajo Ukrajina, Rusija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), so se srečanja udeležili tudi proruski separatisti samooklicane republike Doneck.

Ukrajinci naj bi premirje prekršili več kot desetkrat

Oblasti Donecka trdijo, da so ukrajinske sile že pol ure po sklenitvi sporazuma tega prvič prekršile, skupno pa naj bi izvedle že več kot deset kršitev, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Pri tem sta bili poškodovani dve hiši v kraju Dokučajevsk, medtem ko je kraj Vasilivka ostal brez elektrike.

Kot so še sporočile obrambne oblasti Donecka, je ukrajinska vojska uporabila topništvo, tanke, minomete in lahko orožje, navaja Tass.

Vsa premirja kratkotrajna

V Ukrajini je bilo od začetka konflikta leta 2014 sklenjenih že več kot deset prekinitev ognja, vendar ni nobena zdržala prav dolgo. Ovse, ki nadzoruje dogajanja na vzhodu Ukrajine, je tako poročal o več kršitvah dogovora, ki je veljal ob veliki noči.

Po podatkih Združenih narodov je od začetka konflikta na vzhodu Ukrajine v spopadih umrlo več kot 10.000 civilistov in borcev.

J. R.