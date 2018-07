Kuba bo z novo ustavo dovolila zasebno lastnino in istospolne poroke

Trenutna ustava velja od leta 1976

22. julij 2018 ob 11:18

Havana - MMC RTV SLO, Reuters

Kuba je predstavila osnutek nove ustave, v katerem je več novosti – graditev socializma namesto komunizma, poroke istospolnih parov in dovoljenje zasebne lastnine.

Osnutek novega temeljnega dokumenta sicer ohranja Komunistično stranko kot vodilno politično silo v državi, a eden izmed členov govori o tem, da je cilj države graditev socializma. O predlogu nove ustave bodo po pričakovani potrditvi v kubanskem parlamentu odločali še na referendumu. Trenutna ustava je v veljavi od leta 1976.

Nova ustava bo tudi priznala zasebno lastnino, čemur se je kubanski režim z razlago, da gre za "znak kapitalizma", vrsto let upiral. Novost bo omogočila legalizacijo številnih mikropodjetij, ki so se pojavila s tržnimi reformami. Trenutna ustava namreč priznava le zadružne, kmetijske in skupne trgovinske združbe. V skladu z reformami naj bi Kuba znova začela izdajati dovoljenja za delo v zasebnem sektorju, kar je zdaj praktično zamrznjeno. Zasebni sektor na otoku zaposluje okoli 13 odstotkov ljudi. Novo uvedeni nadzor bo od lastnikov podjetij terjal bančne račune, posameznik pa bo lahko pridobil največ eno poslovno licenco, da bi tako preprečili kopičenje bogastva.

Nova funkcija premierja in razpršitev moči

Osnutek želi tudi okrepiti politične institucije in oblikovati bolj kolektivno vodstveno strukturo, potem ko sta državo skoraj 60 let vodila Fidel in za njim še brat Raul Castro. 86-letni Raul je aprila letos nato predal vodenje države Miguelu Diazu-Canelu, ki bo tudi po potrditvi nove ustave ostal predsednik. Služi namreč petletni mandat. Dokument pa uvaja nove zahteve za predsednika države – ob nastopu mandata mora biti mlajši od 60 let, lahko pa opravi dva petletna mandata. Osnutek nove ustave določa tudi, da bo svet ministrov, torej vlado, usmerjal premier. S tem se Kuba vrača k sistemu izpred leta 1976. Kdo bi lahko zasedel mesto premierja in kakšna bodo njegova pooblastila, še ni znano.

V skladu z reformo ustave iz leta 1976 bi temeljna proizvodna sredstva ostala pod centralno oblastjo, tuje investicije pa bi bile prepoznane kot pomembne za razvoj. Komunistična stranka bi sicer ostala "vrhovna vodilna sila družbe in države".

Zakonska zveza kot "zveza dveh ljudi"

Veliko pozornosti pa vzbuja člen, ki bo omogočil poroke partnerjev istega spola. V skladu s predlagano spremembo bo zakonska zveza namreč označena za "zvezo dveh ljudi" in ne več zgolj moškega in ženske, je pojasnil generalni sekretar kubanske vlade Homero Acosta, ki je ob tem dodal: "Načela enakosti, humanosti in pravičnosti v našem projektu bodo okrepljena tudi z možnostjo takšnih porok. Mislim, da je tako prav."

A. P. J.