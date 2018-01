Kurdska milica YPG poroča o smrtnih žrtvah po turški operaciji na Afrin

Zunanja ministra ZDA in Turčije govorila po telefonu

20. januar 2018 ob 17:46,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 21:03

Afrin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je uradno oznanil kopensko vojaško operacijo proti sirski regiji Afrin. Kurdska milica YPG po letalskih napadih poroča o devetih smrtnih žrtvah in več ranjenih. Rusija in Nemčija pozivata k zadržanosti.

V petek je turški obrambni minister Nurettin Canikli napovedal začetek vojaške operacije proti Afrinu in potrdil čezmejno obstreljevanje, ki po nekaterih poročanjih poteka že osmi dan. Turški predsednik je dodal, da bodo "korak za korakom očistili to teroristično umazanijo", napovedal pa je tudi operacijo na mesto Manbidž na vzhodu Sirije, prav tako pod kurdskim nadzorom.

Turški premier Binali Yildirim je pojasnil, da so turška vojna letala danes izvedla letalske napade na položaje kurdske milice YPG. Ofenzivi so se pridružili tudi sirski uporniki Svobodne sirske armade (FSA), ki jih podpira Turčija. Ofenzivo Oljčna vejica je medtem potrdila tudi turška vojska, ki je sporočila, da bodo kopensko in zračno ofenzivo izvajali "s spoštovanjem sirske teritorialne celosti".

Devet mrtvih, več ranjenih

Tiskovni predstavnik kurdske milice YPG je sporočil, da je v turških letalskih napadih umrlo šest civilistov in trije borci. V napadih je bilo ranjenih tudi več ljudi, je sporočil tiskovni predstavnik YPG-ja Rojhat Roj in dodal, da trenutno ni večjih neposrednih spopadov med turškimi in kurdskimi silami, manjša "soočenja" se pojavljajo le na obrobju regije Afrin.

Kurdska tiskovna agencija Firat poroča o desetih ranjenih civilistih. Turška letala so bombardirala tudi stanovanjska območja, stanovalci pa so se zabarikadirali v svoja domovanja oziroma zaklonišča, je sporočil visoki predstavnik lokalne samouprave Afrina Hevi Mustafa.

Po navedbah turške tiskovne agencije Anadolu je od začetka napadov turška vojska zadela 108 od 113 položajev YPG-ja, vključno z letališčem. V letalskem napadu je po informacijah Sirskega observatorija za človekove pravice sodelovalo deset turških letal. Tiskovni predstavnik kurdskih sil v Afrinu Sulejman Džafar je dejal, da so jih napadli z raketami, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Cavosuglu: vse je skladno z mednarodnim pravom

"Vse strani smo obvestili, kaj počnemo. Pisno smo obvestili celo sirski režim," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu. "Čeprav z režimom nimamo odnosov, smo storili vse korake v skladu z mednarodnim pravom," je dodal.

Sirija zanika obvestilo

Sirija zanika trditve, da naj bi jo Turčija o napadu obvestila. "Svarimo turško vodstvo, da bomo morebiten začetek sovražnosti v Afrinu obravnavali kot agresijo turške vojske na suverenost ozemlja Sirije," je v Damasku ta teden povedal namestnik sirskega zunanjega ministra Fajsal Al Mokdad. Pripravljeni naj bi bili "uničiti kateri koli turški cilj na nebu nad Sirijo".

Tillerson govoril s Cavusoglujem

Medtem so s turškega zunanjega ministrstva sporočili, da je ameriški zunanji minister Rex Tillerson zaprosil za pogovor s svojim turškim kolegom Cavusoglujem. Po poročanju turške tiskovne agencije Dogan naj bi ministra že govorila po telefonu, a vsebina njunega pogovora ni znana, piše tiskovna agencija Dogan.

S Tillersonom je govoril tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, sogovornika sta razpravljala o "ukrepih za zagotavljanje stabilnosti na severu države".

Rusija bo diplomatsko podprla Sirijo

Rusija je medtem izrazila zaskrbljenost nad turško ofenzivo in pozvala k zadržanosti. Ruski poslanec zgornjega doma Franc Klincevič je sporočil, da bo Rusija Sirijo podprla diplomatsko, tako da bodo v Združenih narodih zahtevali konec turških vojaških operacij. Ruska tiskovna agencija Interfax ob sklicevanju na rusko zunanje ministrstvo poroča, da Rusija svoje vojake in policijo umika iz Afrina.

K zadržanosti je vse vpletene strani pozvalo tudi nemško zunanje ministrstvo. Velika Britanija je medtem ocenila, da ima zaveznica iz zveze Nato Turčija "legitimni interes" zagotavljanja varnosti svojih meja. Na britanskem zunanjem ministrstvu so dodali, da "podrobno spremljajo razvoj" dogodkov na območju.

YPG trn v peti odnosov ZDA in Turčije

Milica YPG je že dolgo trn v peti odnosov med Turčijo, ki jo obravnava kot podaljšek Kurdske delavske stranke (PKK) in ZDA, ki jo obravnavajo kot ključnega zaveznika v boju proti samooklicani Islamski državi (IS). Borci YPG-ja so skupaj z arabskimi borci sestavljali Sirske demokratične sile (SDF), ki so oktobra lani džihadiste Islamske države pregnale iz Rake, njene prestolnice v Siriji.

Vojaški uradniki ZDA so napovedali oblikovanje 30.000-članskih obmejnih varnostnih sil na severu Sirije, v katerih bi sodelovali tudi borci kurdske milice YPG. Prvi rekruti varnostnih sil so končali izobraževanje v petek, druga 500-članska skupina sirskih borcev naj bi končala v soboto. Tillerson sicer načrtovanje tovrstne obmejne varnostne sile zanika, a obenem trdi, da vojska ZDA ostaja prisotna v Siriji, dokler ne bo IS dokončno poražen.

Predstavniki Turčije na čelu s predsednikom Erdoganom so že večkrat posvarili, da je Turčija tik pred začetkom vojaške operacije proti mestom v Siriji, ki jih nadzira YPG, vključno s ključnim središčem Afrin.

Tudi Kurdi krepijo vojaško prisotnost

Medtem ko svojo prisotnost na turško-sirsko meji krepi turška vojska, so jo okrepili tudi Kurdi. Na območju Afrina je tako bilo v petek že okoli 10.000 borcev, je sporočil tiskovni predstavnik YPG-ja Rojhat Efrin in dodal, da so v petek Turki obstreljevali predvsem civilne predele na podeželju območja Afrin.

Akar in Fidan v Moskvi

Posredovanje v Afrinu naj bi bilo nemogoče brez odobritve Rusije, ki je na območju vojaško prisotna. Prvi mož turške vojske Hulusi Akar in vodja obveščevalcev Hakan Fidan sta ta teden obiskala Moskvo, kjer sta z ruskimi kolegi razpravljala o varnostnih vprašanjih in Siriji, zaprosila pa naj bi tudi za nemoteno uporabo zračnega prostora.

#BREAKING: Reports of civilian injuries coming through following Turkish air strikes in central #Afrin pic.twitter.com/Dudrx0ah5u — Aylina Kılıç (@AylinaKilic) January 20, 2018

J. R.