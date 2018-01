Turčija začela obstreljevati območje Afrina pod nadzorom sirskih Kurdov

Pripadniki FSA-ja s podporo Turčije se nameščajo v Siriji

19. januar 2018 ob 18:18

Afrin - MMC RTV SLO, Reuters

Turška vojska je začela napadi na območje Afrina blizu sirsko-turške meje, ki je pod nadzorom sirskih Kurdov s podporo ZDA. Turški obrambni minister Nurettin Canikli je napade označil za začetek vojaške operacije, ki so jo oblasti napovedovale že nekaj časa.

Canikli je zatrdil, da turška vojska ni vstopila v Afrin. Posnetki Reutersove televizije prikazujejo tankovsko obstreljevanje pokrajine Afrin iz turškega mesta Sugedigi. Sirska kurdska milica YPG, ki ima podporo ZDA, poroča, da so turške sile med polnočjo in petkovim jutrom proti kurdskim vasem izstrelila več kot 70 granat oziroma bomb.

YPG sporoča, da so v primeru vstopa turške vojske v Afrin pripravljeni na protiofenzivo. "YPG je pripravljen na spopad s turško vojsko in teroristi Svobodne sirske armade (uporniška skupina, ki nasprotuje premierju Asadu, op.). Če si bodo drznili napasti, smo jih v Afrinu pripravljeni pokopati enega za drugim," so sporočili v izjavi.

Canikli odgovarja, da bo vojaška operacija trajala, "dokler ne bodo uničene vse teroristične mreže v severni Siriji". Turčija YPG dojema kot podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo obravnava kot teroristično organizacijo.

FSA se namešča v Siriji

Turški časopisi medtem poročajo o 20 avtobusih, ki so čez mejo v Sirijo prepeljali borce Svobodne sirske armade (FSA), ki jih podpira Turčija. Borci naj bi se namestili v bližini sirskega mesta Azaz, na vzhodnem robu Afrina, ki je sicer pod turškim nadzorom. Turške oborožene sile poročajo, da so kurdske sile obstreljevale Azaz, ranjene civiliste pa so prepeljali na oskrbo v Turčijo.

Kurdska obmejna varnostna enota

Vojaško operacijo na Afrin je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan že v ponedeljek napovedal kot odgovor na poročanja vojaških uradnikov ZDA, da s kurdsko-arabskimi borci Sirskih demokratičnih sil (SDF) ustanavljajo 30.000-člansko enoto obmejne varnostne sile za varovanje sirske meje s Turčijo ter območja ob reki Evfrat, ki razmejuje območje pod nadzorom sirskih borcev in sil sirskega premierja Bašarja Al Asada.

Po besedah vojaških poveljnikov ZDA se bo enota osredotočala preprečevanje nezakonitim prehodom meje borcev IS-a in tihotapljenju orožja. Canikli na to odgovarja, da je grožnja IS-a tako v Siriji kot v Iraku že davno odstranjena in da gre za brezpomenske trditve koalicije pod vodstvom ZDA.

Tillerson zanika enoto, a napoveduje prisotnost

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson, ki se je v torek v Vancouvru sestal s turškim kolegom, je v četrtek zanikal načrte ustanavljanja obmejne varnostne sile. "Vsa situacija je bila napačno prikazana, napačno opisana. Nekateri ljudje so podali napačne trditve. Ne ustvarjamo varnostne sile na meji," je zatrdil Tillerson.

V sredo je sicer napovedal dolgotrajno prisotnost ZDA v Siriji. Po poročanju CNN-a je podaril, da morajo ZDA tako diplomatsko kot vojaško ostati prisotne v Siriji, da zaščitijo svoje državne varnostne interese. Ameriška vojska mora v Siriji zagotoviti, da IS ne bo predstavljal grožnje ZDA in ponovno vstal v kakšni drugi obliki, je dodal Tillerson.

Rusija svoje opazovalce umika iz Afrina

Vodja turške delegacije v Natu Ahmet Berat Conkar je medtem na skupščini zavezništva zatrdil, da Rusija svoje vojaške opazovalce umika iz območja Afrin, kjer bi lahko prišlo do spopadov, poroča Al Džazira.

J. R.