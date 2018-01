Se Turčija pripravlja na posredovanje proti kurdski milici v Siriji?

Tillerson: "Informacije so bile narobe podane"

18. januar 2018 ob 16:33

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turčija je še naprej sumničava do domnevne namere ZDA, da na severu Sirije oblikujejo posebne varnostne sile. Turške sile ob meji s Sirijo naj bi že dobile navodila za pripravo na posredovanje.

Washington je pretekli teden napovedal oblikovanje 30.000-članskih varnostnih sil na severu Sirije, v katerih bi sodelovali tudi borci kurdske milice YPG, ki jo Turčija označuje za teroristično skupino. Turški predsednik se je tako na napoved odzval besno, češ da gre pri načrtovani enoti za "teroristično vojsko".

Pentagon je v sredo zagotovil, da ne namerava vzpostaviti nikakršne vojske, namen sil pa naj bi bila boj proti skrajni skupini Islamska država (IS) in ohranjanje stabilnosti na območjih, ki so jih zavzeli iz rok skrajnežev. Da je ameriška prisotnost v Siriji namenjena zgolj zagotavljanju stabilnosti, je v sredo zatrdil tudi državni sekretar Rex Tillerson, ki je tudi omilil napovedi glede sil na severu Sirije, češ da so bile "narobe podane".

Ameriška zagotovila Turčije niso zadovoljila, je v intervjuju za televizijo CNN dejal turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. "Vzpostavitev t. i. teroristične vojske bi v naših odnosih povzročila nepopravljivo škodo. To je zelo resen položaj," je posvaril.

Posredovanje le, če ga odobri Moskva

Milica YPG je že dolgo trn v peti odnosov med Turčijo in ZDA, ki milico dojemajo kot ključnega zaveznika v boju proti IS-ju. Borci YPG so igrali ključno vlogo v Sirskih demokratičnih silah, ki so oktobra lani džihadiste Islamske države pregnale iz Rake, njene prestolnice v Siriji. Turčija obtožuje YPG, da je veja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK).

Turčija je že večkrat posvarila, da je tik na tem, da sproži operacijo proti mestom v Siriji, ki jih nadzira YPG, vključno s ključnim središčem Afrin. Turškim silam ob meji s Sirijo naj bi tako odredili pripravljenost na morebitno intervencijo v sirski pokrajini Afrin z istoimensko prestolnico.

V obmejno provinco Hatay naj bi prihajali novi tanki, ker naj bi bile razmere v Afrinu grožnja za varnost na turški meji.

Posredovanje v Afrinu naj bi bilo nemogoče brez odobritve Rusije, ki je na območju vojaško prisotna. Prvi mož turške vojske Hulusi Akar in vodja obveščevalcev Hakan Fidan sta prav danes v Moskvi, kjer z ruskimi kolegi razpravljata o varnostnih vprašanjih in Siriji.

Sirija je že posvarila Turčijo pred morebitnim napadom. "Svarimo turško vodstvo, da bomo morebiten začetek sovražnosti v Afrinu obravnavali kot agresijo turške vojske na suverenost ozemlja Sirije," je v Damasku povedal namestnik sirskega zunanjega ministra Fajsal al Mokdad. Pripravljeni naj bi bili "uničiti kateri koli turški cilj na nebu nad Sirijo".

A. P. J.