Erdogan napovedal zatrtje novih kurdskih obmejnih varnostnih sil pod vodstvom ZDA

ZDA namerava na meje namestiti 30.000 borcev SDF-ja

15. januar 2018 ob 17:51

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je zatrdil, da bo preprečil oblikovanje obmejnih varnostnih sil, ki jih nameravajo na severu Sirije skupaj s kurdsko-arabskimi borci Sirskih demokratičnih sil (SDF) oblikovati ZDA.

"Država, ki jo poznamo kot svojega zaveznika, vztraja pri vzpostavljanju teroristične vojske na naših mejah," je o ZDA povedal Erdogan in dodal, da je cilj Turčije "zadušiti enoto, preden je sploh rojena".

"To je sporočilo vsem zaveznicam: ne postavljajte se med nas in teroristične organizacije. V nasprotnem primeru ne bomo odgovorni za neželene posledice," je posvaril turški predsednik.

Erdogan je ob tem sporočil, da je turška vojska zaključila priprave za vojaško posredovanje v kurdski enklavi Afrin na severozahodu Sirije ter mesto Mandžib.

Operacija se lahko začne "vsak čas", je sporočil Erdogan in dodal, da se težko oborožena turška vojska že pomika proti položajem YPG-a v Afrinu, poroča BBC. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice sicer turška vojska že tretji dan obstreljuje Afrin.

ZDA pripravlja enoto 30.000 borcev

Mednarodne koalicija pod vodstvom ZDA je v nedeljo sporočila, da v "naslednjih letih" z SDF-om pripravljajo vzpostavitev novih varnostnih sil s 30.000 pripadniki za nadzor obmejnega območja med Turčijo in Sirijo, ki je sicer pod nadzorom Sirskih demokratičnih sil.

Trenutno naj bi se po besedah ameriških uradnikov za varovanje meja že usposabljalo 230 pripadnikov. Trenutnim 15.000 pripadnikom SDF-a naj bi se v prihajajočih letih pridružilo še enkrat toliko novih borcev.

Varovanje meje z območjem pod nadzorom Asada

Ameriški predstavniki so konec tedna še sporočili, da so te sile potrebne, ker se bodo odslej z boja proti samooklicani Islamski državi preusmerili na varovanje severne sirske meje s Turčijo, vzhodne sirske meje z Irakom ter meje med območjem pod nadzorom SDF-a in območjem pod nadzorom vladnih sil Bašarja Al Asada ob reki Evfrat.

"Močne obmejne varnostne sile bodo onemogočile premikanje borcem IS-a in transport nedovoljenih sredstev, kar bo sirskemu ljudstvu omogočilo učinkovit lokalni nadzor in ponovni prevzem nekoč njihovih območij," je po poročanju BBC-ja sporočila koalicija pod vodstvom ZDA.

Turški uradniki so že pred tem izrazili nasprotovanje, da bi te sile sestavljali tudi pripadniki sirske kurdske milice YPG, ki jo Turčija obravnava kot podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). Borci YPG so sicer igrali ključno vlogo v Sirskih demokratičnih silah, ki so oktobra lani džihadiste Islamske države pregnale iz Rake.

Asadova vlada: očiten napad na sirsko suverenost

Večino vojne v Siriji sta ZDA in Turčija skupno podpirali sile v boju proti Asadovi vladi, vendar je ameriška odločitev o podpori kurdskih borcev razjezila Ankaro, prav tako pa tudi Sirijo in njeni glavni zaveznici; Rusijo in Iran. Asadova vlada je sporočila, da je nova obmejna varnostna sila očiten napad na sirsko suverenost in sporočila, da bo vsak Sirec, ki se bo pridružil enotam, obravnavan kot izdajalec.

"Videti je, da ZDA ne želi obdržati ozemeljske enovitosti Sirije," je sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov in dodal, da gre za razdruževanje velikega območja ob sirski meji s Turčijo in Irakom, ki ga želijo nadzirati ZDA. Iranski uradnik Ali Šamkhani je varnostno enoto označil za obsojeno na propad.

Kurdi na severu, Arabci ob Evfratu

Koalicija pod vodstvom ZDA je sicer predvidela obmejni nadzor glede na etnično pripadnost. V dolini reke Evfrat in ob iraški meji naj bi tako delovalo več Arabcev, medtem ko bi v severni Siriji delovalo več Kurdov.

J. R.