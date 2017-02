Le Penova za glasovanje o "frexitu", omejitev priseljevanja, nove zapore, dodatne davke za tuje delavce ...

V Lyonu začetek strankinega kongresa

4. februar 2017 ob 13:42

Lyon - MMC RTV SLO/Reuters

Predsedniška kandidatka francoske skrajno desne stranke Nacionalna Fronta Marine Le Pen je na strankinem kongresu razkrila svoj program, ki vsebuje 144 točk. V petih letih bo državo spravila v red, je zapisala v uvodniku.

Med programskimi usmeritvami so, kot je že večkrat napovedala, tudi odhod Francije iz evrskega območja in referendum o članstvu, pa tudi napoved, da lahko vsak od staršev brez davkov vsakih pet let podari vsakemu otroku darilo v vrednosti do 100.000 evrov. Zdaj je v veljavi pravilo, ki to dovoljuje vsakih 15 let. Za mlade, mlajše od 21 let, ki so prvič zaposleni, podjetjem dve leti ne bi bilo potrebno plačevati nobenih dajatev. V programu se, bolj kot za integracijo zavzema za asimilacijo priseljencev, omenja pa tudi samodejen izgon kriminalcev in prestopnikov, ki so tujci. Omejila bi tudi določene pravice, ki zdaj veljajo za vse prebivalce, med njimi je pravica do brezplačnega izobraževanja, da bi bile po novem na voljo le državljanom. O tem bi odločali državljani na referendumu.

10-odstotni davek na plače tujih delavcev

Podjetja, ki bi najemala tujce, pa bi morala plačevati davek v višini 10 odstotkov višine delavčeve plače, je napovedal namestnik Le Penove Florian Philippot. Prebežnikom, ki nimajo dokumentov, ne bi bilo več mogoče legalitizirati njihovega bivanja, zmanjšalo pa bi se tudi število odobrenih prošenj za azil na francoskih konzulatih po svetu. Vsako leto bi v državo sprejeli največ 10.000 ljudi.

Tujce, ki bi bili obsojeni na francoskih sodiščih, bi čakal izgon, prav tako bi izgnala vse tujce, ki jih v povezavi z radikalnim islamom nadzorujejo obveščevalne agencije, ter zaprla mošeje, ki so osumljene povezav z radikalnim islamom.

Le Penova bi tudi zaostrila pogoje za pridobitev državljanstva, pri čemer ne bi več veljalo pravilo, da ima pravico do državljanstva vsakdo, rojen na ozemlju francoske države. Ob tem se zavzema za povišanje števila policistov za 15.000, zgradila pa bi tudi nove zapore za 40.000 zapornikov.

Program vsebuje tudi usmeritev o "inteligentnem protekcionizmu", Reuters pri tem navaja besede svetovalca Le Penove Jeana Messihe, da želi stranka prisiliti trgovce, da imajo na svojih policah določen odstotek francoskih izdelkov. Ob tem program vsebuje tudi določilo o okrepitvi industrije, v okviru katerega naj prodajalcem uvoženega blaga ne bi bilo dovoljeno, da breme davka na dodano vrednost v celoti prevalijo na potrošnike, kot to počnejo zdaj. Le Penova se zavzema tudi za znižanje davka na plače za majhna in srednje velika podjetja ter splošno zmanjšanje davkov za majhna in srednje velika podjetja, tedenski delavnik pa bi ohranila pri 35 urah. Upokojitveno starosti bi znižala z 62 na 60 in povečala pomoč starejšim.

Zavzema se tudi za veliko reformo francoske ustave, o kateri naj bi volivci odločali na referendumu, ki bi sledil junijskim parlamentarnim volitvam. Njena vizija reforme vključuje ukinitev regij, zmanjšanje števila parlamentarcev (na 300 poslancev in 200 senatorjev) in večji poudarek na obrambi kulturne in zgodovinske dediščine.

K. T.