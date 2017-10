Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Venetu je prišlo na referendum opazno več ljudi kot v Lombardiji. Foto: Reuters 'Referendum je pokazal, da želimo biti gospodarji na svojem dvorišču,' je dejal predsednik Veneta Luca Zaia. Foto: Reuters Sorodne novice Sever Italije na referendum za več avtonomije Dodaj v

Lombardija in Veneto enotna - zahtevata več avtonomije

Referenduma sta bila v skladu z italijansko ustavo

23. oktober 2017 ob 07:44

Milano/Benetke - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Volivci v dveh bogatih italijanskih pokrajinah Lombardija in Veneto so na nedeljskih referendumih odločno, z več kot 90 odstotki vseh glasov, podprli več avtonomije.

Referenduma sta bila le posvetovalna in torej nista zavezujoča. Tako v Lombardiji kot v Venetu je na oblasti desničarska Severna liga. V Lombardiji je bila volilna udeležba 39-odstotna, za več avtonomije je glasovalo 95,3 odstotka volivcev. V Venetu pa je na volišča prišlo 57 odstotkov volilnih upravičencev, med njimi je kar 98,1 odstotka volivcev glasovalo za večje pristojnosti pokrajine.

Izidi dajejo predsednikoma pokrajin mandat, da se z Rimom začneta pogajati o večji avtonomiji. V igri sta zlasti denar od vplačanih davkov ter gospodarsko razvojna politika bogatega severa države.

Predsednik Lombardije Roberto Maroni je dejal, da bi rad doma zadržal polovico od 54 milijard evrov razlike med vplačanimi davki in denarjem, ki ga Rim v Lombardijo vrne. Hoče tudi več pristojnosti pri varnostni in migrantski politiki, na mednarodnem in raziskovalnem področju, s čimer hoče doseči večjo kompetitivnost izvoza, poroča Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima. "Napišemo lahko novo stran - pokrajine, ki si želijo več avtonomije, jo bodo tudi dobile. To je prvi korak na poti do velikih reform," je po zaprtju volišč dejal Maroni. Obenem je poudaril, da Lombardija ni v enakem položaju kot Katalonija: "Nismo Katalonija. Ostajamo znotraj Italije, le več avtonomije si želimo, Katalonija pa želi postati 29. država članica Evropske unije. Mi si tega ne želimo - vsaj za zdaj ne." Oba referenduma sta poleg tega potekala v skladu z italijansko ustavo.

"Zahtevali bomo davčni federalizem, v Venetu pa mora ostati 90 odstotkov vplačanih davkov. Denar naj se zapravlja tukaj, ne na Siciliji," pa je dejal predsednik Veneta Luca Zaia. Zaia zahteva tudi proste roke pri delovni zakonodaji in industrijski razvojni politiki.

V obeh deželah je glas lahko oddalo več kot enajst milijonov volilnih upravičencev, saj v Lombardiji in Venetu živi kar četrtina vseh prebivalcev Italije. Lombardija, katere glavno mesto je Milano, prispeva kar 20 odstotkov k italijanskemu državljanstvu, delež Veneta, katerega glavno mesto so turistični magnet Benetke, pa je 10 odstotkov. Deželne oblasti v Milanu in Benetkah si želijo predvsem več avtonomije na področju priseljevanja, izobraževanja in gospodarstva. Italijanska ustava deželam dovoljuje razširitev pristojnosti, a v dialogu z osrednjimi oblastmi in ob strinjanju parlamenta v Rimu.

Med osmimi deželami bogatega italijanskega severa so tri avtonomne že po ustavi. Četrta, Emilia Romagna, se že pogaja za večjo avtonomijo, Lombardija in Veneto bosta na to pot stopili zdaj - podobno napoveduje še sedma, Ligurija.

Izida referendumov tudi utrjujeta premoč desnosredinske strankarske naveze pred novembrskimi volitvami na Siciliji in pomladanskimi parlamentarnimi volitvami, dodaja Petrovec. Referenduma bi lahko obudila tudi tradicionalne spore med severnim in južnim delom Italije, ki izvirajo iz 19. stoletja. "Ko se odpre razprava o tem, koliko denarja plačujejo severne dežele, južne nikoli ne ostanejo tiho, ampak udarijo nazaj," je dejal zgodovinar Giovanni Orsina.

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani pa je izpostavil razliko med katalonskim kaotičnim referendumom o neodvisnosti ter glasovanju v Italiji. "Kot prvo sta ta referenduma legitimna, kar v primeru Katalonije ni držalo," je dejal za rimski časnik Il Messaggero. "V Španiji ne gre za vprašanje avtonomije, ampak za razglasitev neodvisnost v nasprotju z vladavino prava in špansko ustavo," je pojasnjeval. Ob tem je še dejal, da bi se morala Evropa bati drobljenja narodov.

A. P. J.